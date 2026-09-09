Из Mega Man Star Force Legacy Collection удалили анти-пиратскую защиту Denuvo

Компания Capcom выпустила новое бесплатное обновление для сборника Mega Man Star Force Legacy Collection, которое убрало из игры анти-пиратскую защиту Denuvo, заменив ее на Enigma. Размер exe-файла игры при этом уменьшился на 510 мегабайт. Неделей ранее Capcom точно также удалила Denuvo из Dragon's Dogma 2.

Mega Man Star Force Legacy Collection - это выпущенный в марте 2026 года сборник культовых экшен-RPG от Capcom, объединяющий в себе обновленные версии игр оригинальной трилогии с Nintendo DS. Сюжет переносит игроков в 220X год и рассказывает о мальчике по имени Джио Стелар, который объединяется с инопланетянином Омега-Ксисом, чтобы превращаться в Мегамена и сражаться с вирусами в волновом мире.