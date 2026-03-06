Онлайн-бои, обмен картами и до 100 союзников: раскрыты возможности Mega Man Star Force Legacy Collection

Capcom поделилась новыми подробностями об онлайн-функциях Mega Man Star Force Legacy Collection — сборника ролевых игр, который получит расширенные сетевые возможности и обновлённые социальные функции.

Игрокам будут доступны несколько типов онлайн-матчей. В неформальных сражениях можно спокойно тренироваться и проверять свои колоды без каких-либо ставок. Для новичков предусмотрены специальные колоды Retnal, которые помогут быстрее освоиться с боевой системой. Тем, кто ищет серьёзный вызов, подойдут рейтинговые матчи: победы в них приносят рейтинговые очки, а соперники постепенно становятся всё сильнее.

Также в игре появятся дружеские матчи, позволяющие напрямую приглашать знакомых на поединки и выяснять, кто лучше подготовил свою стратегию. Отдельная система обмена картами позволит делиться редкими картами с другими игроками и быстрее собирать нужные комбинации.

Существенные изменения коснулись и системы «братьев». В оригинальных версиях можно было иметь лишь шесть союзников, но в новой коллекции лимит увеличен до 100 друзей для каждой игры. При этом добавлять новых игроков можно прямо после онлайн-сражений и свободно менять список союзников.

Ещё одна удобная функция — поиск матчей сразу по нескольким играм коллекции, что должно заметно ускорить подбор соперников.

Mega Man Star Force Legacy Collection выйдет 27 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.