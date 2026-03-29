Проделки Irdeto? В сети стали появляться фейковые сообщения от DenuvOwO, что гипервизор остановили в новом Mega Man

Сегодня в сети стали появляться сообщения о том, что Denuvo удалось остановить гипервизор и взломщиков из DenuvOwO в Mega Man Star Force Legacy Collection, которая вышла 26 марта.

Утверждается, что Denuvo, якобы, добавила новые проверки, которые определяют наличие запущенной виртуальной машины, и с которыми DenuvOwO на данный момент не удается справиться.

Пользователи проверили сообщения в официальной закрытой Discord-группе DenuvOwO и стало понятно, что таких заявлений от взломщиков не было - это фейк. Пост уже был удалён за дизинформацию. Пользователи считают, что фейк распространяют либо хейтеры гипервизора, либо сотрудники самой Irdeto, чтобы посеять панику среди пиратов при своём полном бессилии против гипервизора.

Тем не менее, стоит отметить, что Mega Man Star Force Legacy Collection действительно на данный момент всё еще не взломана, хотя прошло уже несколько суток, что по меркам гипервизора подозрительно долго.

Однако стоит учесть, что за последние несколько дней DenuvOwO выпустили десятки гипервизор-взломов Denuvo различных крупных игр - группа банально могла отдать предпочтения другим играм и еще не дойти до Mega Man. Кроме того, Life is Strange: Reunion вышедшая одновременно с Mega Man, была взломана за считанные минуты: сомнительно, что Denuvo не добавила новые проверки в более крупный релиз, но при этом реализовала их в сборнике старых Mega Man.

Так или иначе, стоит ждать официальных заявлений или гипервизор-взлома от DenuvOwO, который прояснит ситуацию.