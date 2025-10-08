Директор по издательству Baldur's Gate 3 присоединился к ажиотажу вокруг Megabonk - "идеальное бездумное веселье"

Феномен инди-хита Megabonk продолжает захватывать игроков и разработчиков по всему миру. Среди тех, кто не смог оторваться от нового Vampire Survivors-like рогалика, оказался и Майкл Доус — директор по издательству Baldur’s Gate 3.

На своей странице в X (Twitter) Доус написал:

«Megabonk — лучший способ приятно отключить мозг».

Несмотря на саркастичный тон, фраза точно передаёт суть — Megabonk — это хаотичное, но невероятно увлекательное развлечение, в котором игроки отбиваются от волн врагов на процедурно сгенерированных аренах, сражаясь за выживание в карикатурном безумии.

Проект разработчика Vedinad всего за две недели разошёлся более чем миллионным тиражом, собрав свыше 21 тысяч положительных отзывов в Steam. Игру уже успели похвалить создатели Palworld, признались, что она буквально поглотила их свободное время.

Игроки сравнивают Megabonk с Vampire Survivors и Risk of Rain 2, отмечая, что она сочетает в себе безумный юмор, простую, но затягивающую механику и желание «сыграть ещё один раунд» после каждой гибели.

Похоже, Megabonk стал новым символом того, как маленький инди-проект способен затмить громкие AAA-релизы.