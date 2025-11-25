Крупное обновление для Megabonk отложено - но оно станет самым масштабным в истории игры

Megabonk, причудливый и невероятно затягивающий рогалик, вдохновлённый идеями Vampire Survivors, за 2025 год превратился в один из самых громких инди-хитов. Простота игрового цикла, бесконечная реиграбельность и умелая работа со случайностью сделали проект настоящим феноменом, а сообщество — одним из самых активных среди поклонников жанра.

Ещё осенью соло-разработчик vedinad пообещал выпустить крупное обновление примерно к Хэллоуину. Однако праздник прошёл, а долгожданный контент так и не появился. В свежем статус-апдейте на официальном Discord-сервере создатель Megabonk лично объяснил ситуацию: работа продолжается, и задержка вызвана вовсе не проблемами, а масштабом апдейта.

Главная причина переноса — создание совершенно новой карты. По словам vedinad, это не будет простой перекраской существующих локаций. Новая зона получит уникальные механики и особенности, которые разнообразят геймплей и предложат игрокам новые испытания. Более того, разработчик продолжает «добавлять ещё кое-что» к уже подготовленному набору контента, что делает обновление заметно амбициознее первоначальных планов.

Сообщество восприняло новости позитивно: перспектива появления новой карты полностью оправдывает дополнительные недели ожидания. Новая локация означает свежие испытания, более опасных противников, вероятно — новых боссов, а также ещё одну причину вернуться в игру.

И это лишь верхушка айсберга. Хотя официальных подтверждений пока нет, фанаты обсуждают вероятность появления новых персонажей, предметов, томов и других механик. Всё указывает на то, что следующее бесплатное обновление станет одним из самых значимых в истории Megabonk — и уж точно оправдает ожидания тех, кто влюбился в этот яркий инди-рогалик.