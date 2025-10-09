Megabonk борется с читерами: разработчик устранил хаос в таблицах лидеров

Roguelike-игра Megabonk, недавно ворвавшаяся в пятерку самых популярных проектов на Steam, столкнулась с неожиданной проблемой: читеры взломали таблицы лидеров, портя удовольствие честным игрокам. Разработчик Vedinad оперативно отреагировал на ситуацию, выпустив патч, который не только восстановил рейтинги, но и добавил меры защиты, чтобы предотвратить повторные взломы.

«Читеры, лучше берегите свои задницы, или я отправлю вас обратно в тень, где вам и место», — предупредил Vedinad в примечаниях к обновлению. По его словам, ошибка частично лежит на нем: он не ожидал, что столь огромное количество игроков заинтересуется Megabonk. Временное удаление таблиц лидеров позволило подготовить стабильное решение, а известные нарушители были забанены.

Megabonk вышла меньше месяца назад и быстро завоевала популярность благодаря своей ретро-3D-графике и странным, запоминающимся персонажам, вроде скелета на скейтборде Calcium. Игроки соревнуются за высокие результаты, создавая мету с комбинациями бонусов опыта и атак, очищающих экран, чтобы выжить в бесконечном натиске призраков после финального босса. До патча игра могла вылетать из-за огромного количества эффектов, снижавших FPS до однозначных значений.

Обновление также внесло изменения в баланс: у оружия «Кинжал Джо» теперь есть ограничение урона в минуту, чтобы оно не оставалось единственным жизнеспособным вариантом в конце игры, а бонус XP-том снижен с 9% до 7%. «Большинство игроков хотело этого ослабления, но некоторым не нравится», — отмечает Vedinad, обещая возможность корректировки на следующей неделе.

Разработчик также намекнул на будущие нововведения: прозрачность атак, полноразмерная карта, улучшенные подсказки, отслеживание квестов, многопользовательский режим, новые карты, предметы и персонажи. Megabonk продолжает развиваться, демонстрируя, что даже самые странные и причудливые игры могут столкнуться с вызовами популярности, но умелая реакция команды делает проект ещё более захватывающим для игроков.