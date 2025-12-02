Megabonk вновь претендует на награду The Game Awards: рогалик получил шанс в категории Player's Voice

Инди-хит Megabonk, взорвавший интернет своим абсурдным юмором и неожиданно глубокой боевой системой, вновь оказался среди претендентов на награды The Game Awards 2025. Ранее единственный разработчик проекта, скрывающийся под псевдонимом Vedinad, добровольно снял игру с категории Debut Indie Game, признав, что Megabonk не является его первой разработкой. Но теперь судьба дала рогалику второй шанс — и куда более демократичный.

Несмотря на бурные споры вокруг того, что считать «дебютом» и «инди» в эпоху, когда крупные компании нередко оказываются в инди-категориях, в номинации Player’s Voice все формальности отходят на второй план. Эта категория полностью формируется голосами игроков, и именно здесь Megabonk снова появился в списках.

Разработчик отреагировал на возвращение в свойственной Megabonk манере — ярко, шумно и с энтузиазмом. В Twitter он опубликовал эмоциональное сообщение о том, что игра «БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО, ВЕРНУЛАСЬ», сопроводив его комичным арт-изображением магического героя игры, переполненного «3000 мл надежды».

Vedinad подчеркнул, что снятие Megabonk с предыдущей номинации было вопросом принципов, но нынешний шанс он готов принять полностью. Теперь он призывает фанатов поддержать игру в голосовании и доказать, что успех Megabonk — не случайность, а результат искренней любви игроков.

В первом раунде Player’s Voice Megabonk конкурирует с постоянными фаворитами вроде Genshin Impact, громкими дебютами вроде R.E.P.O и признанными хитами года, включая Clair Obscur: Expedition 33. Голосование уже открыто на сайте The Game Awards, и именно игроки решат, кто пройдет в следующий этап.

Megabonk уже однажды доказал, что сила сообщества способна продвигать игру дальше всех ожиданий — и теперь у фанатов есть шанс сделать это еще раз.