"Незапоздалый" Хэллоуин в Megabonk: игра получит жуткое обновление с новым контентом

Megabonk, ставшая настоящей сенсацией среди любителей инди-игр в 2025 году, получила новое обещание от своего единственного разработчика. Игра быстро завоевала популярность благодаря вариативному геймплею, сотням испытаний и уникальному забавному дизайну — с момента релиза было продано более миллиона копий.

В официальном Discord-разработчик vedinad объявил, что Megabonk получит «(совершенно незапоздалое) жуткое хэллоуинское обновление», которое выйдет «на этой или следующей неделе». В обновлении, как уточнил автор, появится не только исправление ошибок и балансировка, но и новый контент, что стало неожиданным и приятным сюрпризом для игроков.

Несмотря на то, что Хэллоуин уже прошёл, фанаты смогут насладиться «жутким» контентом, вероятно, ближе к Дню благодарения. Поскольку Megabonk создавалась силами одного человека, задержки и длительные циклы обновлений — обычное дело, поэтому такой анонс воспринимается как подарок со стороны разработчика.

Что именно войдёт в обновление, пока остаётся загадкой: это могут быть новые испытания, персонажи, предметы, враги, локации или оружие. В прошлом ved неоднократно радовал игроков изменениями механики персонажей и созданием новых сборок, и в этот раз можно ожидать подобного новаторства.

Для поклонников Megabonk это отличная новость: игра стоимостью всего $10 уже содержала огромный объём контента, а дополнительный материал, доступный так скоро после релиза, делает возвращение в игру ещё более заманчивым. Игроки с нетерпением ждут момента, когда смогут опробовать новый контент, а также оценить возможные балансные изменения и улучшения механики.

Обновление ещё раз подтверждает, что Megabonk продолжает радовать сообщество, превращаясь из инди-хита в игру с устойчивой базой поклонников и активным развитием. Даже несмотря на «незапоздалый» хэллоуин, фанаты будут рады вернуться в знакомый и при этом обновлённый мир Megabonk.