Обновление Megabonk вызвало раскол среди игроков: рекорды, эксплойты и шестичасовые забеги

Инди-хит Megabonk, стремительно ворвавшийся в топы Steam после выхода, столкнулся с волной недовольства после недавнего обновления. Игра, ставшая популярной благодаря простоте, увлекательному циклу прогресса и обилию контента, теперь разделила сообщество на два лагеря.

Последний патч, добавивший ряд спорных изменений, сломал баланс: таблицы лидеров заполнили рекордные забеги с результатами свыше миллиона очков. Ключевая причина — обновление персонажа Ноэль, чья новая сборка теперь наносит чудовищный урон, позволяя проходить уровни часами. Один из пользователей Reddit, madsol, жалуется: «Теперь игра превратилась в марафон по кругу на 6+ часов», а faerko добавляет: «Не вернусь, пока не выйдет фикс».

В то время как часть игроков наслаждается новой метой, другие требуют срочного патча. На форумах Steam обсуждают, что нынешние рекорды — результат не мастерства, а изъянов дизайна. При этом разработчик vedinad остаётся активным: он уже выпускал правки после предыдущих апдейтов и обещает «внимательно следить за ситуацией».

Однако спор выходит за рамки механик. Для многих Megabonk — это не соревнование, а способ расслабиться. Таблицы лидеров важны лишь для небольшой части аудитории, но именно она сейчас наиболее громко выражает недовольство.

Согласно данным SteamDB, активность игроков в Megabonk немного снизилась, хотя связывать это напрямую с обновлением пока рано. Официальных анонсов следующего патча нет, но фанаты надеются, что разработчик восстановит баланс и вернёт игре тот самый азарт, за который её полюбили.