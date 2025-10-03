Продажи инди-хита Megabonk превысили миллион копий

Экшен-рогалик Megabonk от инди-разработчика под ником vedinad достиг отметки в миллион проданных копий всего за две недели с момента релиза. Игра, выполненная в духе Vampire Survivors, предлагает игрокам сражаться с постоянно нарастающими волнами врагов.

Проект был выпущен в Steam 18 сентября и быстро набрал популярность. По данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн Megabonk в ночь со 2 на 3 октября составил более 88,5 тысяч одновременных игроков. Это позволило игре войти в топ-25 самых популярных новинок 2025 года в Steam по этому показателю.

На данный момент Megabonk имеет очень положительный рейтинг в Steam на основе почти 15 тысяч обзоров, 94% из которых — положительные.