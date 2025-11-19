Разработчик Megabonk просит снять свою номинацию с премии The Game Awards 2025

Недавно были объявлены номинанты на премию The Game Awards 2025, крупнейшую награду в игровой индустрии. Vedinad, разработчик хита Megabonk, объявил в социальных сетях, что снимает свою игру с TGA, где она претендует на звание «Лучшая дебютная инди-игра». По словам разработчика, это не его дебютная игра, он уже разрабатывал другие игры, пусть и в составе других студий, поэтому ему было бы несправедливо участвовать в конкурсе.

Я отказываюсь от участия в The Game Awards. Для Megabonk номинация на TGA — большая честь и мечта, но, к сожалению, я не думаю, что она подходит для категории «Лучшая дебютная инди-игра. Я уже создавал другие игры под разными именами студий, поэтому Megabonk — не мой дебют.

Хотя разработчик благодарен за номинацию, он заявляет, что «было бы неправильно участвовать в этой категории». Vedinad также просит фанатов голосовать за другие игры в этой категории и подтверждает, что скоро добавит новый контент в свою игру.

В ответ Джефф Кили, ведущий The Game Awards, поблагодарил разработчика за честность и сообщил, что Megabonk будет исключена из списка номинантов.

Несмотря на скромный жест разработчика, многие пользователи социальных сетей не согласились с его решением. Хотя разработчик и раньше работал над играми, многие утверждают, что это первая игра его новой студии, что делает её достойной участия в этой категории.

Многие даже упоминают, что в других играх, участвующих в той же категории, таких как Clair Obscur: Expedition 33 и Dispatch, участвуют несколько опытных разработчиков, ранее работавших в таких студиях, как Ubisoft и Telltale соответственно.

Церемония награждения Game Awards 2025 состоится 11 декабря, тогда же и будут объявлены победители.