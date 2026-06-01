Разработчики приключенческого 3D-платформера MegaGum поделились деталями проекта

Разработчики из студии N-Zone опубликовали геймплейный трейлер и подробности своего нового приключенческого 3D-платформера MegaGum. Выпуск игры запланирован на начало 2027 года в сервисе Steam.

События игры разворачиваются в необычном мире, где жевательная резинка служит главным источником энергии, строительным материалом и основой для создания жизни. Игрокам предстоит взять на себя роль девочки-подростка по имени Уя, которая проникает в гигантскую башню GUM Tower. Героиня стремится выяснить правду об исчезновении своих родителей и раскрыть мрачные секреты, скрывающиеся за ярким фасадом кондитерской империи загадочного изобретателя по имени Mister Gum.

Игровой процесс MegaGum сочетает в себе элементы платформера, исследования уровней и сражений. Уя способна бегать по стенам, скользить по опасным заводским полам, замораживать элементы окружения и использовать различное оружие на основе жевательной резинки. Разработчики отмечают, что система улучшений в игре спроектирована так, чтобы менять сам стиль прохождения и способы взаимодействия с окружением, а не просто увеличивать числовые показатели персонажа. Каждая новая зона фабрики предложит уникальные механики, требующие от игрока наблюдательности и умения подстраиваться под ситуацию.

Помимо одиночного режима, в проекте будет представлен асимметричный кооперативный режим для совместного прохождения на одном разделенном экране. В этом режиме каждый персонаж обладает уникальными способностями, что потребует от участников координации действий для решения пространственных головоломок и преодоления препятствий. На пути героев встретятся Гамми - небольшие и непредсказуемые существа из жевательной резинки, созданные для обслуживания фабричных машин, но постоянно устраивающие хаос в помещениях башни.

Визуальный стиль проекта вдохновлен ретро-футуризмом и эстетикой 80-х и 90-х годов прошлого века с использованием яркой цветовой палитры и выразительных силуэтов. Авторы подчеркивают, что контраст между мультяшным внешним видом и серьезной историей о потере близких и опасности обманчивых обещаний является ключевой особенностью повествования.

Выпуск игры запланирован на начало 2027 года. На странице проекта в Steam уже опубликованы системные требования. Для запуска игры на минимальных настройках на ПК потребуются процессор уровня Intel i3 8100T, видеокарта Nvidia GTX 970 и 8 ГБ оперативной памяти. На старте игра получит поддержку 12 языков.