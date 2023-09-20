Вышел "первый трейлер" боевика про мехов Megaton Musashi Wired

Международная версия игры Megaton Musashi, которая была выпущена только в Японии в 2021 году. В этой версии вы найдёте дополнительный контент, а также возможность играть с другими игроками на разных платформах. Megaton Musashi — это ролевая игра с элементами экшена, в которой вы управляете гигантскими роботами, сражающимися с инопланетными захватчиками.

Сюжет игры разворачивается в будущем, когда Земля была уничтожена и превращена в колонию пришельцев, называемых Драктерами. Оставшиеся в живых люди живут в подземных убежищах и пытаются отбиться от врагов с помощью специальных роботов. Вы — один из избранных пилотов, которые могут управлять самыми мощными из них. Ваш робот называется Мусаси и имеет два огромных меча, которыми он может разрубать Драктеров на части.