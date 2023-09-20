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Megaton Musashi: Wired 2023 г.
6.5 6 оценок

Вышел "первый трейлер" боевика про мехов Megaton Musashi Wired

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ltdx
Новости

Студия LEVEL-5 представила «первый трейлер» для ролевого боевика про роботов Megaton Musashi Wired. Речь идет о западной версии игры, которая включает ранее выпущенный контент для «японки».

Игра является частью мультимедийной франшизы, вдохновленной старыми аниме о суперроботах, позволяя игрокам сыграть роль красочной команды пилотов, сражающихся против классического инопланетного вторжения с помощью своих верных мехов.

В игре есть масса возможностей для настройки, и мы даже сможем насладиться классическими суперроботами, такими как Mazinger Z, Getter Robot, UFO Robot Grendizer, Combattler V и Voltes V.

Megaton Musashi: Wired выйдет в версиях для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и PC (через Steam) до конца 2023 года.

Оригинальная игра была выпущена в Японии в 2021 году для PS4 и Nintendo Switch.

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Megaton Musashi: Wired
2023 г.
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