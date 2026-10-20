Хагги Вагги и другие монстры из Poppy Playtime появятся в Melon Sandbox на Хэллоуин

Игрушечные кошмары из Poppy Playtime добрались до Melon Sandbox. Разработчики популярной песочницы с физикой тряпичных кукол анонсировали хэллоуинское событие, в рамках которого в игру заглянут знакомые поклонникам хоррора монстры.

Среди приглашённых гостей — Хагги Вагги, Мамочка Длинные Ноги, Прототип и Бокси Бу, а также другие персонажи Poppy Playtime. Все они станут частью специального тематического события в формате настольной игры.

Учитывая, что Melon Sandbox позволяет экспериментировать с физикой, создавать необычные ситуации и устраивать настоящий хаос, появление жутких игрушек обещает немало забавных и пугающих экспериментов.

Событие пройдёт с 23 октября по 2 ноября 2026 года. Melon Sandbox распространяется бесплатно на iOS, Android и в браузерах, так что познакомиться с необычным кроссовером смогут все желающие.