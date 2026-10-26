Meltdown предлагает удержать старый реактор от взрыва в обновлённой демоверсии

Разработчики Team STEP представили обновлённую демоверсию Meltdown — симулятора работы на пульте управления старой атомной электростанции, где одна ошибка может привести к масштабной катастрофе. Игрокам предстоит обеспечивать электричеством целый город, следить за температурой реактора и устранять неисправности, пока ситуация не вышла из-под контроля. Полная версия выйдет на PC в Steam 9 ноября 2026 года.

Работа начинается с привычных технических задач: нужно соединять провода в электросети, регулировать поток охлаждающей воды и настраивать отвод пара. Но электростанция плохо обслуживается, поэтому проблемы возникают одна за другой. Пока игрок пытается восстановить подачу энергии, реактор перегревается, оборудование выходит из строя, а новые аварии требуют немедленного вмешательства.

Дополнительную головную боль создаёт начальник, который не упускает возможности отвлечь сотрудника разговорами и поручениями. Придётся одновременно следить за несколькими системами, расставлять приоритеты и решать, какую неисправность устранять первой. Любое действие может исправить одну проблему, но спровоцировать другую.

Meltdown сочетает управление ресурсами, головоломки и чёрный юмор. В полной версии обещаны сюжетные испытания, несколько вариантов развития событий и бесконечный режим, в котором можно проверить, как долго удастся удерживать реактор под контролем. Обновлённая демоверсия уже доступна бесплатно в Steam.