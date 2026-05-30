Fallout 2 встречает Средневековье: анонсирована Melted Kingdoms

Разработчик-одиночка Tinaynox (он же Дмитрий Новосов) анонсировал в Steam разработку Fallout2-like RPG Melted Kingdoms, в ПостАпокалиптическом Средневековом мире.
Королевства, опустошённый мир руин и забытых тайн! Исследуйте древние замки, спускайтесь в глубины подземных пещер и скитайтесь среди остатков цивилизаций, уничтоженных Катаклизмом. Эти земли полны неожиданных приключений, опасных встреч, удивительных существ, политических интриг и масштабных конфликтов, где каждый сделанный вами выбор может привести к серьёзным последствиям.
Ключевые особенности:
- Дух старой школы - погрузитесь в глубокую ролевую игру, вдохновлённую легендарными классическими RPG.
- Глубокая кастомизация персонажа - создайте собственного уникального героя и определите, кем вы станете в этом пустынном мире.
- Игровые выборы имеют значение - ваши решения напрямую влияют на задания, фракции, мир и финал истории.
- Глубокая диалоговая система - разветвлённые диалоги с проверками навыков, особыми перками, требованиями к репутации и альтернативными способами решения ситуаций.
- Продвинутая система инвентаря - управляйте экипировкой героя, ищите ценные предметы и экспериментируйте с гибкой системой крафтинга.
- Пошаговый тактический бой - продуманные позиционные сражения, где подготовка, навыки и экипировка важнее рефлексов.
- Открытый мир - свободно путешествуйте по рукотворному, проработанному миру, полному секретов, тайных путей и скрытых локаций.
Само оно, для современного пк железа.💪😄 Длсс нужен?
Звучит интересно, но вот получится ли время покажет...
чуть не прочитал, что к Ф2 новое длс получит.
Мммм... ну хз. Заголовок завлёк, не спорю, выглядит неплохо, хотя и без фантазии.
Если взлетит, то даже задумаюсь.
а играбельность такая же будет? или хотя бы 50% ...