ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Melted Kingdoms TBA
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Открытый мир, Средневековье
3.3 4 оценки

Fallout 2 встречает Средневековье: анонсирована Melted Kingdoms

Gort 66 Gort 66

Разработчик-одиночка Tinaynox (он же Дмитрий Новосов) анонсировал в Steam разработку Fallout2-like RPG Melted Kingdoms, в ПостАпокалиптическом Средневековом мире.
Королевства, опустошённый мир руин и забытых тайн! Исследуйте древние замки, спускайтесь в глубины подземных пещер и скитайтесь среди остатков цивилизаций, уничтоженных Катаклизмом. Эти земли полны неожиданных приключений, опасных встреч, удивительных существ, политических интриг и масштабных конфликтов, где каждый сделанный вами выбор может привести к серьёзным последствиям.

Ключевые особенности:

  1. Дух старой школы - погрузитесь в глубокую ролевую игру, вдохновлённую легендарными классическими RPG.
  2. Глубокая кастомизация персонажа - создайте собственного уникального героя и определите, кем вы станете в этом пустынном мире.
  3. Игровые выборы имеют значение - ваши решения напрямую влияют на задания, фракции, мир и финал истории.
  4. Глубокая диалоговая система - разветвлённые диалоги с проверками навыков, особыми перками, требованиями к репутации и альтернативными способами решения ситуаций.
  5. Продвинутая система инвентаря - управляйте экипировкой героя, ищите ценные предметы и экспериментируйте с гибкой системой крафтинга.
  6. Пошаговый тактический бой - продуманные позиционные сражения, где подготовка, навыки и экипировка важнее рефлексов.
  7. Открытый мир - свободно путешествуйте по рукотворному, проработанному миру, полному секретов, тайных путей и скрытых локаций.
Анонсы Скриншоты
22
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
GahlFrostbite

Само оно, для современного пк железа.💪😄 Длсс нужен?

7
malars0

Звучит интересно, но вот получится ли время покажет...

3
Zick211

чуть не прочитал, что к Ф2 новое длс получит.

1
Кей Овальд

Мммм... ну хз. Заголовок завлёк, не спорю, выглядит неплохо, хотя и без фантазии.
Если взлетит, то даже задумаюсь.

1
Alex40001

а играбельность такая же будет? или хотя бы 50% ...

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ