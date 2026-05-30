Российская Meltopia продалась тиражом 50 тысяч копий - уютный эксперимент неожиданно выстрелил в Steam

Отечественная инди-игра Meltopia от студии Garden of Dreams преодолела отметку в 50 тысяч проданных копий в Steam всего за 3,5 недели после релиза. Для небольшого проекта без издателя это выглядит как заметный успех, особенно на фоне высокой конкуренции среди инди-игр в сервисе Valve.

Meltopia вышла 1 мая и предлагает исследовать заснеженный мир, постепенно растапливая снег, собирая ресурсы и находя артефакты. Ставка здесь сделана не на экшен или сложные механики, а на атмосферу и медитативное исследование. Именно за это игру и полюбили пользователи: сейчас у проекта 87% положительных отзывов в Steam при более чем тысяче обзоров.

Игроки называют Meltopia «расслабляющим приключением» на несколько вечеров, хотя часть аудитории жалуется на технические проблемы и баги. Впрочем, для небольшого экспериментального проекта подобный старт всё равно выглядит сильным — особенно учитывая, что студия изначально не рассчитывала на настолько широкий отклик.

Разработчики уже пообещали бесплатные обновления. В ближайшее время в игре появится генерация уровней, а летом Meltopia получит бесконечный режим и кооператив. И это, пожалуй, главный показатель того, что Garden of Dreams рассматривает проект не как разовый эксперимент, а как игру с потенциалом для долгой поддержки.

На фоне крупных релизов Meltopia выглядит почти противоположностью современным «играм-сервисам»: небольшая, спокойная и без перегруженности контентом. Возможно, именно поэтому ей и удалось найти свою аудиторию.