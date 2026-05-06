Зимняя приключенческая игра Meltopia заработала свыше 60000 долларов за 5 дней

1 мая в магазине Steam состоялся релиз Meltopia. Это зимняя игра о поисках останков мамонта в заметенном снегом мире, которую разработала студия Garden of Dreams. По словам основателя команды Евгения Гришакова, проект с самого запуска показывает успехи.

Разработчик рассказал об уверенном старте Meltopia в сообществе своего канала. К 5 мая игра разошлась тиражом в 15800 копий и принесла 63000 долларов выручки. Доля возвратов при этом остается небольшой и составляет 3,9 процента. Евгений добавил, что конверсия из списка желаемого составила более 50 процентов, а само количество добавлений в список достигло 47600.

Игре Meltopia удалось попасть сразу в 3 раздела в Steam: Популярные новинки, Лидеры продаж среди новинок этого месяца и Популярные игры до 300 рублей. На данный момент проект имеет очень положительный рейтинг на основе 405 отзывов. Игроки хвалят игру за расслабляющий процесс и отсутствие сложных механик.

Среди минусов пользователи отмечают ошибки с автоматическим сохранением. Студия Garden of Dreams активно выпускает обновления для исправления технических недочетов. В настоящее время команда также трудится над своей следующей игрой под названием Silicone Heart. Точная дата выхода этого проекта пока не сообщается.