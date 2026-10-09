Meltopia почти достигла 100 тысяч проданных копий - разработчики анонсировали бесплатную кооперативную игру

Российская инди-студия Garden of Dreams анонсировала Meltopia: Frozen Together — кооперативную игру во вселенной Meltopia. Оригинальный проект вышел 1 мая и уже приближается к отметке в 100 тысяч проданных копий. Следующая цель разработчиков — преодолеть планку в 500 тысяч долларов выручки.

В Meltopia: Frozen Together игрокам предложат объединиться в команду и выбрать одного из четырёх персонажей. Каждый герой получит собственное оружие, а также набор активных и пассивных способностей. Судя по первым подробностям, разнообразие персонажей должно стать основой кооперативного игрового процесса, в котором участникам предстоит использовать сильные стороны своих героев.

Первым разработчики представили Пигвинуса. Он управляет огромным мехом, быстро перемещается по игровому миру и вооружён Tesla-пушкой, способной плавить снег. Пока студия раскрыла лишь часть особенностей персонажа, поэтому подробности об остальных героях и задачах команды ещё предстоит узнать.

Главная новость для поклонников оригинала заключается в том, что Meltopia: Frozen Together обещают бесплатно всем владельцам первой Meltopia. Таким образом, Garden of Dreams готовит не просто продолжение знакомого проекта, а отдельное кооперативное приключение, доступное существующей аудитории без дополнительной платы.

Учитывая, что оригинальная игра ещё не добралась до отметки в 100 тысяч продаж, а новая уже анонсирована, студия явно рассчитывает развивать Meltopia как самостоятельную игровую вселенную. Удастся ли Frozen Together привлечь новую аудиторию и сохранить интерес поклонников первой части, станет понятно после появления дополнительных подробностей.