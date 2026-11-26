Студия 8leaf Studios анонсировала тактическую JRPG Memoria Rhapsody. Ролик знакомит с пошаговыми боями от третьего лица, политическими интригами, активной защитой и борьбой за судьбу государства.

События развернутся в фэнтезийном мире, вдохновлённом эллинистической эпохой и разделённом между враждующими военачальниками. Игрокам предстоит собрать отряд и провести его через историю о соперничестве за власть.

В сражениях не будет клеточной сетки: персонажами можно управлять напрямую, маневрировать вокруг противников и отражать атаки активной защитой.

Memoria Rhapsody выйдет на ПК в Steam.