Студия 8leaf Studios представила тактическую JRPG Memoria Rhapsody с битвами без сетки и активной защитой

Инди-команда 8leaf Studios завела страницу своего дебютного проекта Memoria Rhapsody в цифровом магазине Steam. Разработчики создают сюжетно ориентированную тактическую японскую ролевую игру в стилизованном фэнтезийном мире с эстетикой эпохи эллинизма. Повествование посвящено противостоянию враждующих военачальников и политическим интригам, которые ставят континент на грань тотального уничтожения. В центре истории находится воин по имени Гилфрид, который вместе с соратниками встает на защиту родного государства Вельрез и оказывается в эпицентре масштабного военного конфликта.

Главной механической особенностью боевой системы авторы называют полный отказ от классической координатной сетки. В пошаговых битвах игрок получает прямое управление с видом от 3 лица над каждым персонажем во время его хода и свободно перемещается по трехмерной арене. Сражения сочетают кинематографичные удары с активными действиями во время обороны: при вражеских атаках необходимо вручную выполнять уклонения, парирования или блоки.

Тактическая глубина строится вокруг использования перепадов высоты и опасностей окружения. Отряд может занимать возвышенности для получения бонусов, сталкивать противников в природные ловушки и окружать цели ради взаимной поддержки. Разработчики заложили возможность координировать удары союзников, взламывая защиту врага и запуская мощные комбинации атак.

Ролевая система базируется на четко определенных базовых ролях с глубокой кастомизацией. Каждый соратник обладает закрепленным стартовым классом, но способен развивать ветки подклассов с уникальными навыками. Авторы отказались от штрафов за смену специализации: перераспределить все очки развития и сменить подкласс разрешается в любой момент без каких-либо потерь ресурсов.

Проект создается исключительно для одиночного прохождения и поддерживает управление с помощью контроллеров Xbox и PlayStation. Согласно опубликованным данным в магазине Valve, игра получит полный перевод на английский язык с озвучкой, а также субтитры на японском и упрощенном китайском. Официальная русская локализация в планах разработчиков на данный момент не значится.