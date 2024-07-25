Градострой Memoriapolis, охватывающий 2500 лет истории, выйдет в раннем доступе Steam в конце августа

Memoriapolis — это уникальная стратегия строительства города, в которой игроки создают процветающий мегаполис, охватывающий 2500 лет истории. 5PM Studio объявила, что Memoriapolis выйдет в раннем доступе Steam 29 августа 2024 года и будет включать в себя все функции игры на протяжении первых двух эпох, Античности и Средних веков. В честь этого анонса студия выпустила совершенно новый игровой трейлер.

Memoriapolis предлагает захватывающий и инновационный опыт строительства города, бросая вызов игрокам, чтобы мыслить стратегически и творчески, создавая цивилизацию, которая выдержит испытание временем. Memoriapolis приглашает вас построить город, охватывающий 2500 лет истории, от Античности до Эпохи Просвещения. Выберите свою культуру, управляйте ресурсами, сталкивайтесь с историческими событиями, стройте Чудеса, чтобы достичь статуса Столицы Столиц и оставить свой след в истории.

Memoriapolis предлагает стратегический поворот в жанре градостроительства. Баланс городского планирования, управления ресурсами и политики будет иметь ключевое значение для того, чтобы ваша династия выдержала испытание временем. Стратегическое мышление имеет первостепенное значение, когда вы перемещаетесь по различным историческим эпохам, сталкиваясь с критическими выборами, которые влияют на организацию и рост вашего города.

Решите, какие здания сохранить, а какие оставить, стратегически выберите центр города и взвесьте преимущества перекрытия исторических эпох против территориального расширения.