Авторы стратегии Men of War 2 анонсировали новую технику, "огненных" бойцов и переработку ключевых механик

Men of War 2 готовится к серьёзному обновлению. Разработчики решили не мелочиться и добавят не только новую боевую технику, но и, судя по намёкам, каких-то особых бойцов — что-то связанное с огнём, раз уж их назвали ребятами с «пламенным темпераментом».

Да и сам геймплей заметно освежат. Теперь потери в экипаже будут реально влиять на то, как хорошо справляется техника, а пехота получит переработанную систему выносливости. Ну и для красоты подвезут новую технологию рендеринга для травы. Также порадуют и любителей модов — моддеры получат улучшенные инструменты, а сами моды можно будет спокойно выбирать прямо в лобби.

Кстати, это уже второе крупное обновление за последнее время. Ещё в октябре разработчики порадовали игроков долгожданным офлайн-режимом для одиночной игры и внушительным списком других улучшений. При этом в студии подчёркивают, что не собираются останавливаться на достигнутом.

А если вы до сих пор присматривались к Men of War 2, сейчас самое время присоединиться к сообществу игры — в Steam как раз проходит осенняя распродажа. До 4 декабря стратегию можно купить со скидкой 35%, и это, между прочим, самая большая скидка с момента релиза.