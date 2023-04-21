Если Diablo 4 вам не по душе, Men of War 2 проведет ОБТ в те же выходные ©

Как уже известно, для Diablo 4 пройдет еще один открытый бета-тест 12-14 мая. Но если вы хотите заняться чем-то другим, то в эти же выходные состоится ОБТ грядущей стратегии Men of War 2.

В открытой бета-версии Men of War 2 будут представлены три однопользовательские миссии:

Битва за Куассон, в которой американский 68-й мотопехотный батальон начинает миссию по восстановлению связи с артиллеристами роты H;

На пути к свободе, в которой отряд разведчиков и спецназа НКВД пытается уничтожить немецкий лагерь и спасти пленных;

и Засада, немецкая миссия, в которой части 30-го панцергренадерского полка пытаются не допустить американское подкрепление к линии фронта.

Бета Men of War 2 будет проходить с 11 по 15 мая - что означает, что вы сможете пройти ее и Diablo 4 одновременно, если у вас есть свободное время, - и будет открыта для всех желающих. Чтобы принять участие, зайдите на страницу Steam и нажмите кнопку, чтобы запросить доступ к плейтесту. Все, кто зарегистрируется заранее, получат уведомление по электронной почте, когда бета-тест начнется, а те, кто присоединится к нему во время его проведения, сразу же приступят к игре.

Дата выхода Men of War 2 пока не объявлена, но ожидается, что она состоится в конце этого года.