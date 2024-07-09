"Линия фронта" или "Контрольные точки"? Игроки Men of War 2 решают будущее классического PvP

Создатели военной стратегии Men of War 2 решили привлечь сообщество к формированию будущего игры. Они запустили голосование, которое определит основной режим классического PvP матчмейкинга.
Опрос проходит на официальном Discord-сервере игры. Игрокам предстоит сделать выбор между двумя вариантами. Первый — сохранение текущего режима «Линия фронта». Второй — переход на «Контрольные точки», знакомый фанатам по предыдущим частям серии.
Разработчики подчёркивают важность этого решения. Они обещают следовать выбору сообщества. Голосование продлится неделю, а результаты будут реализованы уже в следующем обновлении, если игроки выберут изменение режима.
Параллельно с запуском голосования вышел патч 1.035, который внёс ряд существенных изменений в игру:
Улучшения геймплея:
- Исправлена ошибка быстрого исчезновения маркеров шума вражеских орудий, что улучшит тактическое планирование.
- Вертикальная синхронизация теперь включена по умолчанию, что решает проблему замедления интерфейса на некоторых ПК.
- Устранён урон по технике при таране пулемётов и мелких орудий, делая бои более реалистичными.
Изменения в миссиях:
- В миссии «Авангард» доработано условие выполнения задания по удержанию шоссе.
- Исправлена ошибка в миссии «Смерть с небес», где не выдавалось задание на отступление войск.
- Улучшены условия выполнения заданий в миссиях «Путь сквозь снег», «Битва за Брест» и «Операция Люттих».
Обновления режима «Завоевание»:
- Карты «Деревня», «Сэн-Ло» и «Волоколамское шоссе» стали доступны в режиме «Фронтовая оборона».
Улучшения карт и редактора:
- Решена проблема с проездом танков по мостам на карте «Мёртвая река».
- Улучшены текстуры на нескольких картах.
- Исправлена ошибка вылета игры при импорте карты высот в редакторе.
Прочие изменения:
- Устранён вылет игры при открытии инвентаря без назначенной клавиши паузы.
- Повышена прочность деревянных мостов для более реалистичного игрового процесса.