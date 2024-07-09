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Men of War 2 15.05.2024
Стратегия, RTS
7.6 115 оценок

"Линия фронта" или "Контрольные точки"? Игроки Men of War 2 решают будущее классического PvP

Lunersun
Новости

Создатели военной стратегии Men of War 2 решили привлечь сообщество к формированию будущего игры. Они запустили голосование, которое определит основной режим классического PvP матчмейкинга.

Опрос проходит на официальном Discord-сервере игры. Игрокам предстоит сделать выбор между двумя вариантами. Первый — сохранение текущего режима «Линия фронта». Второй — переход на «Контрольные точки», знакомый фанатам по предыдущим частям серии.

Разработчики подчёркивают важность этого решения. Они обещают следовать выбору сообщества. Голосование продлится неделю, а результаты будут реализованы уже в следующем обновлении, если игроки выберут изменение режима.

Параллельно с запуском голосования вышел патч 1.035, который внёс ряд существенных изменений в игру:

Улучшения геймплея:

  • Исправлена ошибка быстрого исчезновения маркеров шума вражеских орудий, что улучшит тактическое планирование.
  • Вертикальная синхронизация теперь включена по умолчанию, что решает проблему замедления интерфейса на некоторых ПК.
  • Устранён урон по технике при таране пулемётов и мелких орудий, делая бои более реалистичными.

Изменения в миссиях:

  • В миссии «Авангард» доработано условие выполнения задания по удержанию шоссе.
  • Исправлена ошибка в миссии «Смерть с небес», где не выдавалось задание на отступление войск.
  • Улучшены условия выполнения заданий в миссиях «Путь сквозь снег», «Битва за Брест» и «Операция Люттих».

Обновления режима «Завоевание»:

  • Карты «Деревня», «Сэн-Ло» и «Волоколамское шоссе» стали доступны в режиме «Фронтовая оборона».

Улучшения карт и редактора:

  • Решена проблема с проездом танков по мостам на карте «Мёртвая река».
  • Улучшены текстуры на нескольких картах.
  • Исправлена ошибка вылета игры при импорте карты высот в редакторе.

Прочие изменения:

  • Устранён вылет игры при открытии инвентаря без назначенной клавиши паузы.
  • Повышена прочность деревянных мостов для более реалистичного игрового процесса.
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Men of War 2
15.05.2024
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