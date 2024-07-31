Men of War 2 получает новый апгрейд: патч 1.036 вносит корректировки в игровой баланс и расширяет возможности редактора

Разработчики Men of War 2 продолжают совершенствовать свою игру. Патч 1.036 привносит множество изменений, затрагивающих как игровой баланс, так и возможности встроенного редактора.

Во-первых, стоит отметить корректировку матчмейкинга в «Классическом» режиме. Теперь по умолчанию поиск боев осуществляется в режиме «Контрольные точки», что больше соответствует традиционному опыту серии. Это решение было принято на основе результатов недавнего открытого опроса среди игроков.

Во-вторых, разработчики уделили внимание технической части игры. Значительно уменьшена проблема с «рывками» при перемещении камеры, что должно улучшить игровой опыт для многих пользователей. Кроме того, теперь при любых неполадках с локальной игрой пользователь сразу получит сообщение об ошибке, не дожидаясь закрытия интерфейса по таймауту.

Особого внимания заслуживают изменения в редакторе модификаций. Добавлен новый инструмент Foliage, позволяющий создавать кастомные кисти из объектов и рисовать ими по карте. А ещё в редакторе появилась возможность управлять летящими пулями, добавляя различные эффекты.

Что касается баланса, то изменения коснулись практически всех типов боевых единиц. Например, многие тяжёлые танки, такие как ИС-2 и Konigstiger, получили снижение командных очков, что должно сделать их более доступными в бою. С другой стороны, некоторые лёгкие танки и бронеавтомобили, напротив, были ослаблены путём снижения боевого рейтинга.

Разработчики также внесли корректировки в «реалистичные настройки». В частности, увеличено время контузии танка при пробитии кумулятивным снарядом, повышена вероятность поломки компонентов башни, а также увеличен урон автопушечных зениток по самолётам.

Однако стоит учитывать, что несмотря на обширный список изменений, большая часть ресурсов команды теперь направлена на создание автономного режима для однопользовательской игры. Это наиболее запрашиваемая функция, и разработчики обещают поделиться дополнительной информацией по этой теме в ближайшее время.