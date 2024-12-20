ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте Men of War 2 на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
Men of War 2 15.05.2024
Стратегия, Мультиплеер, RTS
7.6 146 оценок

Men of War 2 получила масштабное обновление с огнемётными танками и новыми механиками

Lunersun
Новости

Разработчики Men of War 2 выпустили масштабное обновление, о котором намекали в последнее время. «Огненный шторм» — именно так назвали патч — принёс в игру не только огнемётную технику, но и множество других улучшений, от новых механик до переработанных визуальных эффектов.

Огнемётные батальоны

В игре появилась 235-я огнемётная бригада, доступная каждой нации. Этот батальон специализируется на использовании огнемётной техники и зажигательных средств поражения. Интересно, что игроки могут выставлять огнемётчиков прямо на первой линии или комбинировать их с обычной техникой и бойцами, вооружёнными коктейлями Молотова.

Кстати, новые батальоны научились использовать и боты — достаточно включить специальную настройку в лобби. А вот в режиме «Рейд» придётся перезапустить кампанию, чтобы получить доступ к огнемётным подразделениям.

Арсенал для каждой нации

Советская техника

Красная Армия получила внушительное пополнение. Помимо огнемётных отрядов, в распоряжении советских командиров есть:

  • Фугасный огнемёт ФОГ-2, способный выпускать мощную струю пламени под давлением;
  • 125-мм ампуломёт образца 1941 года, стреляющий специальными ампулами с зажигательной смесью;
  • Т-34-76 образца 1941 года с фугасными огнемётами ФОГ — можно стрелять как отдельными бортами, так и всеми огнемётами сразу;
  • ОТ-34-85 — модификация знаменитого Т-34-85 с установленным курсовым огнемётом.

Немецкая армия

Вермахт обзавёлся самым большим арсеналом огнеметной техники:

  • Pz.Kpfw. II Flamm Ausf. A "Flamingo" — лёгкий танк с двумя огнемётами в передней части;
  • Pz.Kpfw. III (Fl) — средний огнемётный танк на базе модели Ausf M;
  • Flammpanzer 38(t) — самоходный огнемёт на базе САУ Hetzer;
  • Sturmgeschütz III Ausf. F (Flamm) — ещё одна самоходная установка с огнемётом;
  • Flamm. Pz.Kpfw. B2 740 (f) — тяжёлый огнемётный танк с интересной особенностью: бак для огнесмеси вынесен за пределы машины, что повышает живучесть экипажа.

Кроме того, немецкая пехота получила стрелков с Abwehrflammenwerfer 46 — одноразовыми ручными огнемётами. Для удобства добавили специальный приказ «выстрелить из огнемёта», работающий как команда «выстрел из гранатомёта».

Американские войска

Армия США пополнилась тремя интересными машинами:

  • M3A1 "Satan" — огнемётная версия лёгкого танка M3A1, использовавшаяся морской пехотой;
  • M4A4 "Sherman Crocodile" — средний огнемётный танк с отдельной тележкой для топлива;
  • T33 — опытная модификация «Джамбо» со специальной огнемётной башней, чей огнемёт E12R4 обладает самой большой дальностью стрельбы в игре.

Игровые механики

Система возгорания

Разработчики переработали механику возникновения пожаров у огнемётной техники. Теперь это не случайное событие — чем больше калибр снаряда, тем выше шанс возгорания. При этом попадания мелкими калибрами имеют накопительный эффект.

В «Огненном шторме» появилась важная механика — огнетушители. Вся огнемётная бронетехника оснащена средствами пожаротушения, что позволяет потушить машину в случае возгорания. Это значительно повышает выживаемость дорогостоящих огнемётных танков на поле боя.

Влияние экипажа

В игру вернулась классическая механика влияния экипажа на эффективность техники. Система учитывает:

  • Скорость перемещения (неполный экипаж медленнее двигает технику);
  • Точность наведения (отсутствие специалистов снижает точность стрельбы);
  • Скорость перезарядки (нехватка людей замедляет процесс).

Новая система травы

Разработчики серьёзно улучшили траву в игре:

  • Появились тени от растительности;
  • Добавлена поддержка SSAO и PBR-материалов;
  • Настраиваемая дальность отрисовки;
  • Улучшенный инструмент размещения травы;
  • Трава подстраивается под положение камеры;
  • Растительность может гореть.

Визуальные эффекты

Игра получила множество визуальных улучшений:

  • Переработаны эффекты огнемётов и горения;
  • Добавлены новые анимации смерти от огня;
  • Появились два новых эффекта уничтожения танков;
  • Добавлены эффекты гильз для станковых пулемётов;
  • Новый эффект сигнальной ракеты миномёта.

Звуковое оформление

Доработана звуковая составляющая:

  • Переработаны звуки всего огнестрельного оружия;
  • Новое звучание MG-34, MG-42, Browning m1919, M2, ДТ и ДШК;
  • Обновлены звуки движения техники семейства Pz III;
  • Добавлено озвучивание огнетушителей;
  • Переработаны звуки африканского окружения;
  • Появились звуки ветра для разных погодных условий.

Поддержка модификаций

Создатели игры значительно расширили возможности для моддеров:

  • Добавлен редактор материалов для изменения текстур;
  • Появилась возможность создавать собственные кампании и миссии;
  • Моды работают в лобби и запоминаются при создании игры;
  • Можно модифицировать интерфейс вне боя;
  • Добавлена возможность увеличивать количество частиц;
  • Появились теги для описания особенностей модов.

Балансные изменения

Разработчики внесли ряд изменений в баланс:

  • БМ-13 и БМ-31 получили реалистичное горизонтальное наведение;
  • Pz.Kpfw. I Ausf. C стал стоить 4 очка вместо 5;
  • Pz.Kpfw. II Ausf H теперь действительно не демаскируется при пересечении линии фронта;
  • Уменьшен радиус противопехотного урона осколочной гранаты М18;
  • Добавлено отображение уровня шума для пехоты с ружейными гранатометами.

Исправления и улучшения

В обновлении также:

  • Исправлены баги с отображением укрытий на клиенте;
  • Улучшена работа подвески минного трала Т-34;
  • Исправлена модель трака у Sdkfz251c;
  • Внесены небольшие правки в карты американской кампании;
  • Устранены уязвимости с топливными грузовиками и десантом;
  • Обновлён внешний вид многих элементов интерфейса;
  • Добавлена возможность жаловаться на поведение игроков;
  • Улучшена работа ботов с офицерами.

Улучшения рендера и визуальных эффектов

Разработчики поработали не только над спецэффектами, но и над базовым рендером игры:

  • Добавлено плавное исчезновение травы и объектов вдали;
  • Появилось горение солдат;
  • Увеличена дальность прорисовки техники;
  • Объекты плавно пропадают на максимальной дальности вместо резкого исчезновения.

Анимации пехоты

Значительно улучшена анимация пехотных подразделений:

  • Вернули анимацию смены оружия;
  • Переработаны и добавлены новые анимации ударов ногами в рукопашном бою;
  • Обновлены анимации бинтования солдата лежа;
  • Исправлен баг с отображением несуществующих укрытий;
  • Добавлен сброс приказа перезарядки при команде движения или броска гранаты.

Система ветра

В игре появилась полноценная система ветра:

  • Добавлена настройка силы ветра в параметрах окружения;
  • Реализованы случайные порывы;
  • Трава реалистично колеблется в зависимости от силы ветра;
  • Появилась настраиваемая чувствительность травы к ветру.

Маркеры пробития

Улучшена система отображения информации о пробитии:

  • Кумулятивные снаряды получили маркер пробития как у бронебойных;
  • Для фугасных снарядов добавили подсветку круга разброса, показывающую эффективность против цели;
  • Отныне можно понять, будет ли урон заблокирован или цель получит полную энергию взрыва.

Новые модели и текстуры

В игру добавили множество новых и обновлённых моделей:

  • Бетонные стены;
  • Большая бочка с топливом;
  • Нефтяная вышка;
  • Пустынные текстуры для траншей;
  • Новые штампы асфальта в высоком разрешении с PBR-материалами.

Обновили текстуры для техники:

  • Т-26Э
  • КВ-1
  • КВ-1С
  • Т-34-76Э
  • Т-34 образца 1940 года
  • Т-34-85
  • Ferdinand
  • Грузовики ГАЗ-АА

Улучшения интерфейса

Интерфейс игры стал удобнее:

  • Переработан внешний вид ползунков в настройках;
  • Убрана лишняя нотификация при выходе из лобби;
  • В офлайн-режиме убрали запрос пароля и видимости при создании лобби;
  • Добавлена система жалоб на поведение игроков;
  • Включен Code of Conduct в текст лицензионного соглашения;
  • Офицеры и командиры штурмпионеров получили специальные иконки на миникарте;
  • Добавлено отображение наказаний (банов и мьютов) в виде полосы сверху.

Дополнительные улучшения

Среди прочих изменений:

  • Скорость перемещения камеры через WASD теперь использует настройки из игры;
  • Добавлены данные о бюджетах в сохранения;
  • Исправлен учёт сгоревшей техники в статистике;
  • Исправлено количество экипажа для зенитной пушки М1;
  • Убран БТР с пехотой из настроек «только пехота» у немецкого бота;
  • Улучшена работа подвески минного трала Т-34;
  • Внесены правки в карты американской кампании.
2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий