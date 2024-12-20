Men of War 2 получила масштабное обновление с огнемётными танками и новыми механиками

Разработчики Men of War 2 выпустили масштабное обновление, о котором намекали в последнее время. «Огненный шторм» — именно так назвали патч — принёс в игру не только огнемётную технику, но и множество других улучшений, от новых механик до переработанных визуальных эффектов.

Огнемётные батальоны

В игре появилась 235-я огнемётная бригада, доступная каждой нации. Этот батальон специализируется на использовании огнемётной техники и зажигательных средств поражения. Интересно, что игроки могут выставлять огнемётчиков прямо на первой линии или комбинировать их с обычной техникой и бойцами, вооружёнными коктейлями Молотова.

Кстати, новые батальоны научились использовать и боты — достаточно включить специальную настройку в лобби. А вот в режиме «Рейд» придётся перезапустить кампанию, чтобы получить доступ к огнемётным подразделениям.

Арсенал для каждой нации

Советская техника

Красная Армия получила внушительное пополнение. Помимо огнемётных отрядов, в распоряжении советских командиров есть:

Фугасный огнемёт ФОГ-2, способный выпускать мощную струю пламени под давлением;

125-мм ампуломёт образца 1941 года, стреляющий специальными ампулами с зажигательной смесью;

Т-34-76 образца 1941 года с фугасными огнемётами ФОГ — можно стрелять как отдельными бортами, так и всеми огнемётами сразу;

ОТ-34-85 — модификация знаменитого Т-34-85 с установленным курсовым огнемётом.

Немецкая армия

Вермахт обзавёлся самым большим арсеналом огнеметной техники:

Pz.Kpfw. II Flamm Ausf. A "Flamingo" — лёгкий танк с двумя огнемётами в передней части;

Pz.Kpfw. III (Fl) — средний огнемётный танк на базе модели Ausf M;

Flammpanzer 38(t) — самоходный огнемёт на базе САУ Hetzer;

Sturmgeschütz III Ausf. F (Flamm) — ещё одна самоходная установка с огнемётом;

Flamm. Pz.Kpfw. B2 740 (f) — тяжёлый огнемётный танк с интересной особенностью: бак для огнесмеси вынесен за пределы машины, что повышает живучесть экипажа.

Кроме того, немецкая пехота получила стрелков с Abwehrflammenwerfer 46 — одноразовыми ручными огнемётами. Для удобства добавили специальный приказ «выстрелить из огнемёта», работающий как команда «выстрел из гранатомёта».

Американские войска

Армия США пополнилась тремя интересными машинами:

M3A1 "Satan" — огнемётная версия лёгкого танка M3A1, использовавшаяся морской пехотой;

M4A4 "Sherman Crocodile" — средний огнемётный танк с отдельной тележкой для топлива;

T33 — опытная модификация «Джамбо» со специальной огнемётной башней, чей огнемёт E12R4 обладает самой большой дальностью стрельбы в игре.

Игровые механики

Система возгорания

Разработчики переработали механику возникновения пожаров у огнемётной техники. Теперь это не случайное событие — чем больше калибр снаряда, тем выше шанс возгорания. При этом попадания мелкими калибрами имеют накопительный эффект.

В «Огненном шторме» появилась важная механика — огнетушители. Вся огнемётная бронетехника оснащена средствами пожаротушения, что позволяет потушить машину в случае возгорания. Это значительно повышает выживаемость дорогостоящих огнемётных танков на поле боя.

Влияние экипажа

В игру вернулась классическая механика влияния экипажа на эффективность техники. Система учитывает:

Скорость перемещения (неполный экипаж медленнее двигает технику);

Точность наведения (отсутствие специалистов снижает точность стрельбы);

Скорость перезарядки (нехватка людей замедляет процесс).

Новая система травы

Разработчики серьёзно улучшили траву в игре:

Появились тени от растительности;

Добавлена поддержка SSAO и PBR-материалов;

Настраиваемая дальность отрисовки;

Улучшенный инструмент размещения травы;

Трава подстраивается под положение камеры;

Растительность может гореть.

Визуальные эффекты

Игра получила множество визуальных улучшений:

Переработаны эффекты огнемётов и горения;

Добавлены новые анимации смерти от огня;

Появились два новых эффекта уничтожения танков;

Добавлены эффекты гильз для станковых пулемётов;

Новый эффект сигнальной ракеты миномёта.

Звуковое оформление

Доработана звуковая составляющая:

Переработаны звуки всего огнестрельного оружия;

Новое звучание MG-34, MG-42, Browning m1919, M2, ДТ и ДШК;

Обновлены звуки движения техники семейства Pz III;

Добавлено озвучивание огнетушителей;

Переработаны звуки африканского окружения;

Появились звуки ветра для разных погодных условий.

Поддержка модификаций

Создатели игры значительно расширили возможности для моддеров:

Добавлен редактор материалов для изменения текстур;

Появилась возможность создавать собственные кампании и миссии;

Моды работают в лобби и запоминаются при создании игры;

Можно модифицировать интерфейс вне боя;

Добавлена возможность увеличивать количество частиц;

Появились теги для описания особенностей модов.

Балансные изменения

Разработчики внесли ряд изменений в баланс:

БМ-13 и БМ-31 получили реалистичное горизонтальное наведение;

Pz.Kpfw. I Ausf. C стал стоить 4 очка вместо 5;

Pz.Kpfw. II Ausf H теперь действительно не демаскируется при пересечении линии фронта;

Уменьшен радиус противопехотного урона осколочной гранаты М18;

Добавлено отображение уровня шума для пехоты с ружейными гранатометами.

Исправления и улучшения

В обновлении также:

Исправлены баги с отображением укрытий на клиенте;

Улучшена работа подвески минного трала Т-34;

Исправлена модель трака у Sdkfz251c;

Внесены небольшие правки в карты американской кампании;

Устранены уязвимости с топливными грузовиками и десантом;

Обновлён внешний вид многих элементов интерфейса;

Добавлена возможность жаловаться на поведение игроков;

Улучшена работа ботов с офицерами.

Улучшения рендера и визуальных эффектов

Разработчики поработали не только над спецэффектами, но и над базовым рендером игры:

Добавлено плавное исчезновение травы и объектов вдали;

Появилось горение солдат;

Увеличена дальность прорисовки техники;

Объекты плавно пропадают на максимальной дальности вместо резкого исчезновения.

Анимации пехоты

Значительно улучшена анимация пехотных подразделений:

Вернули анимацию смены оружия;

Переработаны и добавлены новые анимации ударов ногами в рукопашном бою;

Обновлены анимации бинтования солдата лежа;

Исправлен баг с отображением несуществующих укрытий;

Добавлен сброс приказа перезарядки при команде движения или броска гранаты.

Система ветра

В игре появилась полноценная система ветра:

Добавлена настройка силы ветра в параметрах окружения;

Реализованы случайные порывы;

Трава реалистично колеблется в зависимости от силы ветра;

Появилась настраиваемая чувствительность травы к ветру.

Маркеры пробития

Улучшена система отображения информации о пробитии:

Кумулятивные снаряды получили маркер пробития как у бронебойных;

Для фугасных снарядов добавили подсветку круга разброса, показывающую эффективность против цели;

Отныне можно понять, будет ли урон заблокирован или цель получит полную энергию взрыва.

Новые модели и текстуры

В игру добавили множество новых и обновлённых моделей:

Бетонные стены;

Большая бочка с топливом;

Нефтяная вышка;

Пустынные текстуры для траншей;

Новые штампы асфальта в высоком разрешении с PBR-материалами.

Обновили текстуры для техники:

Т-26Э

КВ-1

КВ-1С

Т-34-76Э

Т-34 образца 1940 года

Т-34-85

Ferdinand

Грузовики ГАЗ-АА

Улучшения интерфейса

Интерфейс игры стал удобнее:

Переработан внешний вид ползунков в настройках;

Убрана лишняя нотификация при выходе из лобби;

В офлайн-режиме убрали запрос пароля и видимости при создании лобби;

Добавлена система жалоб на поведение игроков;

Включен Code of Conduct в текст лицензионного соглашения;

Офицеры и командиры штурмпионеров получили специальные иконки на миникарте;

Добавлено отображение наказаний (банов и мьютов) в виде полосы сверху.

Дополнительные улучшения

Среди прочих изменений: