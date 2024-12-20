Men of War 2 получила масштабное обновление с огнемётными танками и новыми механиками

Разработчики Men of War 2 выпустили масштабное обновление, о котором намекали в последнее время. «Огненный шторм» — именно так назвали патч — принёс в игру не только огнемётную технику, но и множество других улучшений, от новых механик до переработанных визуальных эффектов.
Огнемётные батальоны
В игре появилась 235-я огнемётная бригада, доступная каждой нации. Этот батальон специализируется на использовании огнемётной техники и зажигательных средств поражения. Интересно, что игроки могут выставлять огнемётчиков прямо на первой линии или комбинировать их с обычной техникой и бойцами, вооружёнными коктейлями Молотова.
Кстати, новые батальоны научились использовать и боты — достаточно включить специальную настройку в лобби. А вот в режиме «Рейд» придётся перезапустить кампанию, чтобы получить доступ к огнемётным подразделениям.
Арсенал для каждой нации
Советская техника
Красная Армия получила внушительное пополнение. Помимо огнемётных отрядов, в распоряжении советских командиров есть:
- Фугасный огнемёт ФОГ-2, способный выпускать мощную струю пламени под давлением;
- 125-мм ампуломёт образца 1941 года, стреляющий специальными ампулами с зажигательной смесью;
- Т-34-76 образца 1941 года с фугасными огнемётами ФОГ — можно стрелять как отдельными бортами, так и всеми огнемётами сразу;
- ОТ-34-85 — модификация знаменитого Т-34-85 с установленным курсовым огнемётом.
Немецкая армия
Вермахт обзавёлся самым большим арсеналом огнеметной техники:
- Pz.Kpfw. II Flamm Ausf. A "Flamingo" — лёгкий танк с двумя огнемётами в передней части;
- Pz.Kpfw. III (Fl) — средний огнемётный танк на базе модели Ausf M;
- Flammpanzer 38(t) — самоходный огнемёт на базе САУ Hetzer;
- Sturmgeschütz III Ausf. F (Flamm) — ещё одна самоходная установка с огнемётом;
- Flamm. Pz.Kpfw. B2 740 (f) — тяжёлый огнемётный танк с интересной особенностью: бак для огнесмеси вынесен за пределы машины, что повышает живучесть экипажа.
Кроме того, немецкая пехота получила стрелков с Abwehrflammenwerfer 46 — одноразовыми ручными огнемётами. Для удобства добавили специальный приказ «выстрелить из огнемёта», работающий как команда «выстрел из гранатомёта».
Американские войска
Армия США пополнилась тремя интересными машинами:
- M3A1 "Satan" — огнемётная версия лёгкого танка M3A1, использовавшаяся морской пехотой;
- M4A4 "Sherman Crocodile" — средний огнемётный танк с отдельной тележкой для топлива;
- T33 — опытная модификация «Джамбо» со специальной огнемётной башней, чей огнемёт E12R4 обладает самой большой дальностью стрельбы в игре.
Игровые механики
Система возгорания
Разработчики переработали механику возникновения пожаров у огнемётной техники. Теперь это не случайное событие — чем больше калибр снаряда, тем выше шанс возгорания. При этом попадания мелкими калибрами имеют накопительный эффект.
В «Огненном шторме» появилась важная механика — огнетушители. Вся огнемётная бронетехника оснащена средствами пожаротушения, что позволяет потушить машину в случае возгорания. Это значительно повышает выживаемость дорогостоящих огнемётных танков на поле боя.
Влияние экипажа
В игру вернулась классическая механика влияния экипажа на эффективность техники. Система учитывает:
- Скорость перемещения (неполный экипаж медленнее двигает технику);
- Точность наведения (отсутствие специалистов снижает точность стрельбы);
- Скорость перезарядки (нехватка людей замедляет процесс).
Новая система травы
Разработчики серьёзно улучшили траву в игре:
- Появились тени от растительности;
- Добавлена поддержка SSAO и PBR-материалов;
- Настраиваемая дальность отрисовки;
- Улучшенный инструмент размещения травы;
- Трава подстраивается под положение камеры;
- Растительность может гореть.
Визуальные эффекты
Игра получила множество визуальных улучшений:
- Переработаны эффекты огнемётов и горения;
- Добавлены новые анимации смерти от огня;
- Появились два новых эффекта уничтожения танков;
- Добавлены эффекты гильз для станковых пулемётов;
- Новый эффект сигнальной ракеты миномёта.
Звуковое оформление
Доработана звуковая составляющая:
- Переработаны звуки всего огнестрельного оружия;
- Новое звучание MG-34, MG-42, Browning m1919, M2, ДТ и ДШК;
- Обновлены звуки движения техники семейства Pz III;
- Добавлено озвучивание огнетушителей;
- Переработаны звуки африканского окружения;
- Появились звуки ветра для разных погодных условий.
Поддержка модификаций
Создатели игры значительно расширили возможности для моддеров:
- Добавлен редактор материалов для изменения текстур;
- Появилась возможность создавать собственные кампании и миссии;
- Моды работают в лобби и запоминаются при создании игры;
- Можно модифицировать интерфейс вне боя;
- Добавлена возможность увеличивать количество частиц;
- Появились теги для описания особенностей модов.
Балансные изменения
Разработчики внесли ряд изменений в баланс:
- БМ-13 и БМ-31 получили реалистичное горизонтальное наведение;
- Pz.Kpfw. I Ausf. C стал стоить 4 очка вместо 5;
- Pz.Kpfw. II Ausf H теперь действительно не демаскируется при пересечении линии фронта;
- Уменьшен радиус противопехотного урона осколочной гранаты М18;
- Добавлено отображение уровня шума для пехоты с ружейными гранатометами.
Исправления и улучшения
В обновлении также:
- Исправлены баги с отображением укрытий на клиенте;
- Улучшена работа подвески минного трала Т-34;
- Исправлена модель трака у Sdkfz251c;
- Внесены небольшие правки в карты американской кампании;
- Устранены уязвимости с топливными грузовиками и десантом;
- Обновлён внешний вид многих элементов интерфейса;
- Добавлена возможность жаловаться на поведение игроков;
- Улучшена работа ботов с офицерами.
Улучшения рендера и визуальных эффектов
Разработчики поработали не только над спецэффектами, но и над базовым рендером игры:
- Добавлено плавное исчезновение травы и объектов вдали;
- Появилось горение солдат;
- Увеличена дальность прорисовки техники;
- Объекты плавно пропадают на максимальной дальности вместо резкого исчезновения.
Анимации пехоты
Значительно улучшена анимация пехотных подразделений:
- Вернули анимацию смены оружия;
- Переработаны и добавлены новые анимации ударов ногами в рукопашном бою;
- Обновлены анимации бинтования солдата лежа;
- Исправлен баг с отображением несуществующих укрытий;
- Добавлен сброс приказа перезарядки при команде движения или броска гранаты.
Система ветра
В игре появилась полноценная система ветра:
- Добавлена настройка силы ветра в параметрах окружения;
- Реализованы случайные порывы;
- Трава реалистично колеблется в зависимости от силы ветра;
- Появилась настраиваемая чувствительность травы к ветру.
Маркеры пробития
Улучшена система отображения информации о пробитии:
- Кумулятивные снаряды получили маркер пробития как у бронебойных;
- Для фугасных снарядов добавили подсветку круга разброса, показывающую эффективность против цели;
- Отныне можно понять, будет ли урон заблокирован или цель получит полную энергию взрыва.
Новые модели и текстуры
В игру добавили множество новых и обновлённых моделей:
- Бетонные стены;
- Большая бочка с топливом;
- Нефтяная вышка;
- Пустынные текстуры для траншей;
- Новые штампы асфальта в высоком разрешении с PBR-материалами.
Обновили текстуры для техники:
- Т-26Э
- КВ-1
- КВ-1С
- Т-34-76Э
- Т-34 образца 1940 года
- Т-34-85
- Ferdinand
- Грузовики ГАЗ-АА
Улучшения интерфейса
Интерфейс игры стал удобнее:
- Переработан внешний вид ползунков в настройках;
- Убрана лишняя нотификация при выходе из лобби;
- В офлайн-режиме убрали запрос пароля и видимости при создании лобби;
- Добавлена система жалоб на поведение игроков;
- Включен Code of Conduct в текст лицензионного соглашения;
- Офицеры и командиры штурмпионеров получили специальные иконки на миникарте;
- Добавлено отображение наказаний (банов и мьютов) в виде полосы сверху.
Дополнительные улучшения
Среди прочих изменений:
- Скорость перемещения камеры через WASD теперь использует настройки из игры;
- Добавлены данные о бюджетах в сохранения;
- Исправлен учёт сгоревшей техники в статистике;
- Исправлено количество экипажа для зенитной пушки М1;
- Убран БТР с пехотой из настроек «только пехота» у немецкого бота;
- Улучшена работа подвески минного трала Т-34;
- Внесены правки в карты американской кампании.