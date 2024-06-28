Men of War 2 получила свежее обновление 1.034 с массой улучшений

Разработчики тактической стратегии Men of War 2 выпустили крупное обновление 1.034, которое вносит значительные изменения в игровой процесс и устраняет ряд технических проблем. Ниже вас ждёт список с основными улучшениями и изменениями, внесёнными в игру с этим патчем.
Ключевые нововведения
- Среди наиболее значимых улучшений стоит отметить внедрение системы новых достижений. Теперь игроки смогут получать награды за выполнение разнообразных испытаний и исследование карт в миссиях. Это включает в себя завершение дополнительных заданий, обнаружение секретных объектов и уничтожение определённых противников.
- Разработчики также добавили опцию ограничения частоты кадров, которую пользователи могут включать или отключать по своему усмотрению.
Улучшения стабильности
Создатели игры уделили особое внимание устранению ошибок, вызывающих вылеты игры. В частности, были исправлены проблемы, связанные с перемещением раненых солдат медиками и атаками с использованием «потерянного» оружия. Кроме того, было добавлено дополнительное сообщение об ошибке при потере устройства DirectX.
Изменения в интерфейсе
Для улучшения пользовательского опыта некоторые настройки были перемещены в новые разделы меню. Так, часть опций из раздела "Game" теперь находится в разделе "Interface", а настройки рабочих пакетов перенесены в "Package".
Балансировка режимов
- Значительные изменения коснулись «соревновательного» и «реалистичного» режимов игры. В соревновательном режиме были скорректированы характеристики некоторых боевых единиц, включая бронированные Willys, танки Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 и Sherman "Crab".
- В реалистичном режиме увеличили урон противотанковых ружей по лёгкой технике, изменили время строительства укреплений и скорректировали систему повреждений.
Улучшения карт и миссий
Ряд карт, включая «Мёртвую реку» и «Порт», подверглись обновлению. Были добавлены новые элементы ландшафта и улучшены текстуры объектов. А ещё разработчики внесли изменения в некоторые миссии кампании, оптимизировав расстановку сил и устранив мелкие недочёты.
Новые возможности в режиме «Завоевание»
Теперь игроки смогут сыграть в режим «Фронтовая оборона» на пяти дополнительных картах: «Окраины», «Побережье», «Лесопилка», «Порт» и «Блокпосты».
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