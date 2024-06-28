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Men of War 2 15.05.2024
Стратегия, RTS
7.6 115 оценок

Men of War 2 получила свежее обновление 1.034 с массой улучшений

Lunersun
Новости

Разработчики тактической стратегии Men of War 2 выпустили крупное обновление 1.034, которое вносит значительные изменения в игровой процесс и устраняет ряд технических проблем. Ниже вас ждёт список с основными улучшениями и изменениями, внесёнными в игру с этим патчем.

Ключевые нововведения

  • Среди наиболее значимых улучшений стоит отметить внедрение системы новых достижений. Теперь игроки смогут получать награды за выполнение разнообразных испытаний и исследование карт в миссиях. Это включает в себя завершение дополнительных заданий, обнаружение секретных объектов и уничтожение определённых противников.
  • Разработчики также добавили опцию ограничения частоты кадров, которую пользователи могут включать или отключать по своему усмотрению.

Улучшения стабильности

Создатели игры уделили особое внимание устранению ошибок, вызывающих вылеты игры. В частности, были исправлены проблемы, связанные с перемещением раненых солдат медиками и атаками с использованием «потерянного» оружия. Кроме того, было добавлено дополнительное сообщение об ошибке при потере устройства DirectX.

Изменения в интерфейсе

Для улучшения пользовательского опыта некоторые настройки были перемещены в новые разделы меню. Так, часть опций из раздела "Game" теперь находится в разделе "Interface", а настройки рабочих пакетов перенесены в "Package".

Балансировка режимов

  • Значительные изменения коснулись «соревновательного» и «реалистичного» режимов игры. В соревновательном режиме были скорректированы характеристики некоторых боевых единиц, включая бронированные Willys, танки Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 и Sherman "Crab".
  • В реалистичном режиме увеличили урон противотанковых ружей по лёгкой технике, изменили время строительства укреплений и скорректировали систему повреждений.

Улучшения карт и миссий

Ряд карт, включая «Мёртвую реку» и «Порт», подверглись обновлению. Были добавлены новые элементы ландшафта и улучшены текстуры объектов. А ещё разработчики внесли изменения в некоторые миссии кампании, оптимизировав расстановку сил и устранив мелкие недочёты.

Новые возможности в режиме «Завоевание»

Теперь игроки смогут сыграть в режим «Фронтовая оборона» на пяти дополнительных картах: «Окраины», «Побережье», «Лесопилка», «Порт» и «Блокпосты».

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Men of War 2
15.05.2024
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Eclair_93

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