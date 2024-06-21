Men of War 2 продолжает развиваться: новая система подбора игроков и анонс патча

Создатели стратегии Men of War 2 объявили о существенном обновлении игровых серверов и грядущем выпуске нового патча.
Центральным элементом сегодняшнего обновления стала модернизация системы подбора игроков. Разработчики тщательно проанализировали отзывы пользователей и пришли к выводу, что прежний алгоритм матчмейкинга нуждается в серьёзной доработке. Новая система теперь уделяет гораздо больше внимания сбалансированному подбору оппонентов, основываясь на их рейтинге MMR (Match Making Rating). Это решение призвано устранить одну из самых болезненных проблем — частые случаи, когда новички сталкивались с опытными игроками, что приводило к неравным и некомфортным для обеих сторон матчам.
И на этом изменения не заканчиваются. Разработчики пошли дальше и внесли корректировки в сам процесс формирования команд. Отныне в противостояние будут вступать группы схожей численности, с допустимой разницей лишь в одного игрока. Такой подход обеспечивает более справедливые условия игры и повышает шансы на честные сражения, где исход зависит от мастерства и стратегии, а не от численного превосходства.
Ещё одним важным аспектом обновления стал пересмотр механики расчёта MMR. Ранее система была ориентирована преимущественно на поощрение набора опыта, что не всегда точно отражало реальный уровень мастерства игрока. Новый алгоритм снижает значимость XP и делает акцент на соотношении рейтингов противоборствующих сторон. Для поддержания баланса и стимулирования разнообразных тактик разработчики также увеличили на четверть количество опыта, получаемого за контроль территорий. Более того, в планах студии — введение дополнительных наград за специфические действия, такие как разведка, корректировка огня и эвакуация раненых.
Ну и напоследок стоит упомянуть, что уже на следующей неделе ожидается выход нового патча, который принесёт ряд интересных нововведений. Среди них — значительное расширение списка достижений в Steam, причём их количество увеличится более чем в 10 раз. Это изменение наверняка порадует любителей «охоты за трофеями».
Кроме того, патч введёт возможность снятия ограничения частоты кадров (FPS), что особенно оценят обладатели мощных игровых систем. Разработчики также обещают улучшения стабильности и баланса игры, а также визуальные и функциональные обновления игровых карт. В качестве тизера они представили обновлённый скриншот карты «Мёртвая Река», демонстрирующий графические улучшения.