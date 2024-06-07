На следующей неделе Men of War 2 ждёт обновление с исправлениями ошибок и внедрением достижений Steam

Разработчики из Best Way готовят для игроков очередное обновление, которое должно выйти уже на следующей неделе. Хотя полный список изменений ещё не опубликован, студия поделилась некоторыми ключевыми улучшениями, которые ждут поклонников военной стратегии.
Одним из главных приоритетов для разработчиков является повышение стабильности сетевого подключения. Игроки уже могли заметить первые положительные изменения, такие как сокращение числа юнитов, движущихся в «замедленном режиме». Best Way обещает и дальше работать над устранением подобных проблем, чтобы обеспечить максимально комфортный мультиплеер.
Кроме того, грядущий патч добавит в игру поддержку достижений Steam — отличная новость для охотников за достижениями и всех, кто любит отслеживать свой прогресс. Также разработчики исправят досадную ошибку, из-за которой некоторые игроки не могли переназначить клавишу «паузы» в настройках управления.
Ещё одним приятным нововведением станет возможность масштабирования интерфейса в бою. Это позволит настроить UI под свои предпочтения и сделать его более удобным и читаемым. Best Way также обещает исправить ситуации, когда пехотинцы предпочитали пистолет более мощному оружию из инвентаря. Теперь бойцы будут вооружаться наиболее подходящим стволом в зависимости от обстановки.
Помимо вышеперечисленного, разработчики готовят ещё множество менее заметных, но не менее важных исправлений и улучшений. Подробный патчноут будет опубликован отдельно, ближе к выходу обновления.