Новое обновление Men of War 2 убирает AFK из одиночного режима

Разработчики стратегии в реальном времени Men of War 2 выпустили обновление, которое принесло в игру ряд долгожданных изменений и исправлений. Несмотря на небольшую задержку, связанную с устранением ошибки, вызывавшей сбои в предыдущей версии патча, свежее обновление уже доступно для всех игроков.
Одним из главных нововведений является исправление системы AFK (Away From Keyboard — отсутствие активности игрока). Теперь в одиночных режимах игры она больше не используется, то есть игроки не будут вылетать из-за отсутствия каких-либо действий в течение определённого времени.
Помимо этого, обновление принесло множество других исправлений и улучшений. Так, был устранён ряд критических ошибок, вызывавших вылеты игры на рабочий стол и ложные срабатывания системы определения зависших выделенных серверов. В «классическом» режиме сняты все лимиты на юниты, а в режиме «Линия фронта» оборонительные юниты под управлением ИИ стали слабее.
В «реалистичных» настройках увеличен урон по пехоте и компонентам техники, а также усилено подавление пехоты в траншеях при обстреле автопушками. Кроме того, разработчики внесли ряд исправлений и улучшений в отдельные миссии, интерфейс и прочие аспекты игры.
Возможность ставить игру на паузу и отключение системы AFK в одиночных режимах — это именно то, чего давно ждало сообщество. Остаётся надеяться, что разработчики и дальше будут поддерживать Men of War 2, внимательно следить за отзывами игроков и регулярно выпускать обновления, направленные на улучшение игры и устранение возникающих проблем.
одиночка в онлайне и AFK, чистый сюр, это какая-то гениальная идея очередного эффективного менеджера, что так они себя героями выставят? Пока что получается ровно наоборот.
Дык почти все разрабы делают на онлайн составляющую игру, и все меньше сингл, одиночные компании (прохождения) игр. И игрокам всё больше приходится бороться с проблемами онлайна и всё что с ним связано а не игру проходить. О времена о нравы!:))