Обновление Men of War 2 с офлайн-режимом вышло из беты и доступно всем игрокам

Создатели военной стратегии Men of War 2 выпустили крупное обновление под названием «Стальной дождь». Разработчики внимательно прислушались к пожеланиям сообщества — в игре наконец-то появился самый востребованный режим.

Речь идет, конечно же, об офлайн-режиме для одиночной игры. Теперь можно спокойно играть без подключения к интернету, а заодно настраивать скорость игрового процесса во всех одиночных режимах — будь то схватка с ИИ или «Завоевание». Вдобавок разработчики поработали над оптимизацией: качество симуляции игрового мира теперь подстраивается под мощность компьютера.

Любителям военной техники тоже будет чему порадоваться. «Стальной дождь» добавляет в игру 8 новых боевых единиц, делая особый акцент на ракетном вооружении и реактивных установках. К тому же появились три совершенно новых батальона, а бойцы в отрядах научились делиться предметами из инвентаря.

После открытого бета-тестирования обновления разработчики основательно поработали над исправлением ошибок. Например, пофиксили странное поведение рулевого колеса у транспорта и устранили проблемы с вылетами в определенных ситуациях. Даже такую мелочь не забыли, как перемещение уведомлений Steam в более удобный верхний левый угол экрана.

Что касается оффлайн-режима, то тут тоже навели порядок. Исправили отображение портретов командиров, починили систему покупки юнитов и разобрались с проблемами при запуске модифицированных миссий. А ещё сделали так, чтобы при переходе в офлайн игрока автоматически перенаправляло в доступную часть меню.

Кстати, создатели модификаций получили новые инструменты для работы. Появилось условие взаимодействия game_mode, все настройки оффлайн-режима перенесли в отдельную папку, да и вообще внесли немало технических улучшений для удобства моддеров.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут.