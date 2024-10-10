Разработчики Men of War 2 спрашивают у сообщества, стоит ли им отложить выход офлайн-режима для доработки

Как нам уже известно, разработчики Men of War 2 вышли на финишную прямую в создании офлайн-режима. Однако перед тем, как представить эту долгожданную функцию игрокам, команда решила посоветоваться с сообществом по поводу одного важного аспекта.

Дело в том, что для сохранения возможности быстрого подключения к кооперативным играм с друзьями, в игре появятся отдельные офлайн- и онлайн-режимы. Между ними можно будет переключаться, причём при отсутствии интернет-соединения игра автоматически запустится в офлайн-режиме. Загвоздка в том, что из-за технических особенностей прогресс между этими режимами переноситься не будет. Проще говоря, начав кампанию онлайн, продолжить её офлайн не получится, и наоборот.

Разработчики, конечно, трудятся над решением этой проблемы, чтобы сделать прогресс в одиночной кампании общим для обоих режимов. Вот только сроки этой доработки пока не ясны. Поэтому команда и обращается к игрокам с вопросом: выпустить офлайн-режим с раздельным прогрессом до конца октября 2024 года или подождать, пока удастся устранить это ограничение?

Стоит отметить, что этот выбор никак не повлияет на выход другого контента и функций, анонсированных ранее, — они в любом случае появятся до конца октября. Ну а сам опрос продлится до 14 октября, так что у сообщества есть время всё хорошенько обдумать и принять решение.