Разработчики Men of War 2 выкатили апдейт 1.033 с достижениями Steam, опцией смены клавиши паузы и другими изменениями

Продолжение знаменитой серии «В тылу врага». Сражайтесь в реальном времени на Западном и Восточном фронтах, набирайтесь опыта в сюжетных кампаниях, а затем окунитесь в самую гущу сетевых баталий.

Руководите десятками исторически достоверных подразделений, применяйте в бою уникальное вооружение и применяйте разные варианты тактики и стратегии. Чтобы победить врага, вам потребуется учитывать не только возможности своих войск, но и постоянно меняющийся ландшафт. Любые детали ландшафта, включая мосты, реки, дома и леса, могут быть использованы для получения преимущества как вами, так и противником.

В сетевом и кооперативном режимах игры вы можете выбрать одну из сторон конфликта и вступить в бой против других игроков, или же начать сражаться с ними плечом к плечу. Планируйте атаки, координируйте усилия и побеждайте вместе со своими друзьями.

А в ходе двух основных кампаний игры вам поведают напряжённую историю борьбы СССР и союзников с безжалостной военной машиной Третьего рейха. Совместно с героями и их боевыми товарищами вам предстоит пройти весь путь, от первых отчаянных поражений до взятия Берлина, побывать на заснеженных просторах России, среди полей Европы и в разрушенных войной городах.

При этом конечно же стоит упомянуть, что из игры никуда не делся традиционный режим прямого управления, который позволяет в любой момент взять под контроль отдельную боевую единицу.