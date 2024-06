Разработчики Men of War 2 выкатили апдейт 1.033 с достижениями Steam, опцией смены клавиши паузы и другими изменениями

Студия Best Way выпустила новый патч для своей военной стратегии Men of War 2. Установка обновления может потребовать краткосрочного отключения многопользовательских серверов длительностью до получаса, однако разработчики предлагают коротать это время за прохождением одиночных кампаний.

Главный приоритет свежего патча — повышение общей стабильности игры. Команда Best Way устранила ошибки, приводившие к вылетам на рабочий стол в ходе одиночных миссий. В частности, были исправлены проблемы с движением техники без шасси, сохранением инвентаря юнитов, взрывами некоторых видов танков и неестественным подбрасыванием солдат вверх. Кроме того, разработчики улучшили систему подсчёта результатов сражений и хранения истории битв, исключив вероятность потери данных.

Другая часть изменений направлена на совершенствование баланса в соревновательном режиме. Например, была снижена точность стрельбы немецких противотанковых орудий sPzB.41 на расстоянии свыше 50 метров. Американские самолёты получили увеличенное время между повторными авиаударами. Помимо этого разработчики уменьшили меткость стрельбы снайперов через дымовую завесу и подкорректировали параметры ряда других видов вооружения.

Ещё один важный раздел патча посвящён геймплейным нововведениям. В Men of War 2 появились долгожданные достижения Steam, возможность масштабирования интерфейса и переназначения клавиши паузы. Солдаты под управлением ИИ стали вести себя разумнее: теперь они не переключаются на пистолет при наличии более мощного оружия и действуют эффективнее при штурме зданий. Разработчики также исправили проблемы с невозможностью атаковать врага в ближнем бою и стрельбой из укрытий.

В обновлении нашлось место и для множества других исправлений. Так, была переработана система звуков при массовых возгораниях, дополнена локализация, оптимизирован инструментарий для создания пользовательских модификаций. Серьёзной переделке подверглась одиночная кампания, в особенности миссии «Высадка» и «Смерть с небес». В них были добавлены новые тактические возможности, усилен ИИ противников и скорректирована сложность.

В ближайших планах Best Way — дальнейшая оптимизация и развитие игры на основе мнений геймеров. Студия уже работает над реализацией самых востребованных функций и улучшений.