Создатели Men of War 2 рассказали о дальнейших планах на игру

Разработчики игры Men of War II поделились планами по дальнейшему развитию своего проекта. Спустя неделю после релиза, команда уже выпустила три патча, направленных на исправление ошибок и расширение возможностей встроенного редактора модов. Однако на этом работа не заканчивается — студия намерена и дальше прислушиваться к отзывам сообщества, совершенствуя игру и добавляя новые функции.
В краткосрочной перспективе, до конца мая 2024 года, разработчики планируют выпустить обновление, которое не только исправит различные баги и повысит стабильность серверов, но и положит начало процессу внедрения полноценного офлайн-режима для одиночной кампании. Первым шагом станет устранение вылетов из-за отсутствия активности игрока (AFK).
В течение июня ожидается ещё несколько небольших апдейтов, которые продолжат интеграцию офлайн-режима. Среди прочего, будут исправлены ошибки, мешающие запуску одиночных миссий и ставящие игру на паузу. Кроме того, июньские патчи сделают движение камеры более плавным, добавят новые опции для настройки игрового процесса, введут поддержку достижений Steam, позволят переназначать клавиши паузы и масштабировать интерфейс. Также будут внедрены инструменты для создания модов и дальнейшие оптимизации сетевой игры.
Что касается среднесрочной стратегии (1-5 месяцев), приоритетом разработчиков остаётся полноценный офлайн-режим для одиночных кампаний. Помимо этого, игроков ждёт интеграция модов в основной интерфейс и лобби, пересмотр сложности некоторых миссий, настройки скорости в одиночной игре и новые возможности для моддеров, включая создание динамических кампаний и редактор материалов.
В долгосрочной перспективе команда Men of War II планирует множество улучшений, включая доработку поиска пути для транспорта, адаптацию текстур и моделей под технологию PBR, повышение детализации повреждений, улучшение атмосферы за счёт новых звуков и эффектов, переработку интерфейса и механик управления отрядами. Также ожидается расширение возможностей редактора модов, поддержка запуска модов на официальных серверах, интеграция Blender и постоянное обновление документации.
Разработчики подчеркивают, что дальнейшее развитие Men of War II во многом зависит от обратной связи с сообществом. Поэтому они призывают игроков активно делиться своим мнением на форумах Steam и официальном сервере Discord. Студия открыта для предложений и готова корректировать свои планы, чтобы сделать Men of War II лучшей стратегией в реальном времени. А чтобы поддержать проект, разработчики предлагают оставлять отзывы об игре в Steam.
Лол, эти вещи должны были быть на релизе. Оффлайн режим для одиночной игры добавят попозже, сук, совсем дурные что-ли?! // Глеб Громов
Значит не рассказали, а наобещали.
Это какой-то изврат. Сделать онлайн для !одиночки!, чтобы потом пять месяцев пердолиться, чтобы этот самый онлайн отвязать. Кто там такой гений в студии?
Три года мурыжили "Арену", чтобы в итоге сделать мод, похожий на "Штурм" (который мне лично никогда не нравился).
Совершенно не понимаю, как разработчики пришли к такому убожеству после 1, 2 и БПО/ЛП. Ладно, Диверсанты, Бушлаты и Штрафбат можно формально назвать адд-онами, но был же рабочий Вьетнам с принципиально новыми механиками. Что мешало продолжить дорабатывать движок и обновлять функционал, а не делать очередную МОБУ?
У игры масса проблем даже за пределами интернет привязки. Однако 81 час уже наиграл.