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Men of War 2 15.05.2024
Стратегия, RTS
7.8 101 оценка

Создатели Men of War 2 рассказали о дальнейших планах на игру

Lunersun
Новости

Разработчики игры Men of War II поделились планами по дальнейшему развитию своего проекта. Спустя неделю после релиза, команда уже выпустила три патча, направленных на исправление ошибок и расширение возможностей встроенного редактора модов. Однако на этом работа не заканчивается — студия намерена и дальше прислушиваться к отзывам сообщества, совершенствуя игру и добавляя новые функции.

В краткосрочной перспективе, до конца мая 2024 года, разработчики планируют выпустить обновление, которое не только исправит различные баги и повысит стабильность серверов, но и положит начало процессу внедрения полноценного офлайн-режима для одиночной кампании. Первым шагом станет устранение вылетов из-за отсутствия активности игрока (AFK).

В течение июня ожидается ещё несколько небольших апдейтов, которые продолжат интеграцию офлайн-режима. Среди прочего, будут исправлены ошибки, мешающие запуску одиночных миссий и ставящие игру на паузу. Кроме того, июньские патчи сделают движение камеры более плавным, добавят новые опции для настройки игрового процесса, введут поддержку достижений Steam, позволят переназначать клавиши паузы и масштабировать интерфейс. Также будут внедрены инструменты для создания модов и дальнейшие оптимизации сетевой игры.

Что касается среднесрочной стратегии (1-5 месяцев), приоритетом разработчиков остаётся полноценный офлайн-режим для одиночных кампаний. Помимо этого, игроков ждёт интеграция модов в основной интерфейс и лобби, пересмотр сложности некоторых миссий, настройки скорости в одиночной игре и новые возможности для моддеров, включая создание динамических кампаний и редактор материалов.

В долгосрочной перспективе команда Men of War II планирует множество улучшений, включая доработку поиска пути для транспорта, адаптацию текстур и моделей под технологию PBR, повышение детализации повреждений, улучшение атмосферы за счёт новых звуков и эффектов, переработку интерфейса и механик управления отрядами. Также ожидается расширение возможностей редактора модов, поддержка запуска модов на официальных серверах, интеграция Blender и постоянное обновление документации.

Разработчики подчеркивают, что дальнейшее развитие Men of War II во многом зависит от обратной связи с сообществом. Поэтому они призывают игроков активно делиться своим мнением на форумах Steam и официальном сервере Discord. Студия открыта для предложений и готова корректировать свои планы, чтобы сделать Men of War II лучшей стратегией в реальном времени. А чтобы поддержать проект, разработчики предлагают оставлять отзывы об игре в Steam.

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5
Men of War 2
15.05.2024
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Лол, эти вещи должны были быть на релизе. Оффлайн режим для одиночной игры добавят попозже, сук, совсем дурные что-ли?! // Глеб Громов

4
SoRaS3

Значит не рассказали, а наобещали.

0
GraF68ru

Это какой-то изврат. Сделать онлайн для !одиночки!, чтобы потом пять месяцев пердолиться, чтобы этот самый онлайн отвязать. Кто там такой гений в студии?

2
qDan

Три года мурыжили "Арену", чтобы в итоге сделать мод, похожий на "Штурм" (который мне лично никогда не нравился).

Совершенно не понимаю, как разработчики пришли к такому убожеству после 1, 2 и БПО/ЛП. Ладно, Диверсанты, Бушлаты и Штрафбат можно формально назвать адд-онами, но был же рабочий Вьетнам с принципиально новыми механиками. Что мешало продолжить дорабатывать движок и обновлять функционал, а не делать очередную МОБУ?

1
Despot_Aspid

У игры масса проблем даже за пределами интернет привязки. Однако 81 час уже наиграл.

0