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Men of War 2 15.05.2024
Стратегия, RTS
7.6 140 оценок

Создатели Men of War 2 рассказали подробнее о будущем обновлении с огнемётными танками и улучшенными эффектами огня

Lunersun
Новости

Разработчики Men of War 2 решили подробнее рассказать о грядущем «огненном» обновлении.

Авторы стратегии Men of War 2 анонсировали новую технику, "огненных" бойцов и переработку ключевых механик

Главная новинка грядущего обновления — огнемётные танки. Каждой стороне конфликта подкинут по паре огнедышащих монстров. Советский Союз получит Т-34-76 с фугасными огнемётами ФОГ и ОТ-38-85, немцам достанутся «Фламинго» на базе Pz.Kpfw. II и огнемётная версия «тройки», а американцы смогут повоевать на M3A1 "Satan" и "Sherman Crocodile".

Танки танками, но и про пехоту не забыли. В игре появятся специальные огнемётные отряды, у которых будет своё оружие для штурмовых операций. Немцы и советские бойцы получат одноразовые ручные и фугасные огнемёты, а РККА ещё и какой-то ампуломёт в придачу.

Ну а чтобы было где разгуляться со всем этим добром, добавят новую карту «Песчаный путь». Как несложно догадаться по названию, повоевать дадут в Африке.

И снова возвращаемся к огню. С ним разработчики поработали основательно. Теперь в игре даже трава будет гореть, как и другие объекты на карте. А чтобы не терять ценную технику, добавят специальную кнопку для тушения пожара. Да и сами эффекты горения стали куда реалистичнее — подпалённые бойцы отныне будут выглядеть соответственно.

Также авторы игры улучшили систему растительности. В редакторе травы можно настроить случайные отклонения в размере и положении, чтобы всё выглядело поживее. А ещё трава получила продвинутое затенение и всякие технические навороты вроде PBR-материалов. Ветер тоже доработали — теперь у него аж 11 разных уровней, так что растительность колышется куда более натурально.

Когда всё это появится в игре — неизвестно.

17
7
Men of War 2
15.05.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Go_Ra

Пусть от ошибок сначала игру избавят , а уж потом посмотрим....

6
bubenson

Камрады, я чего-то запутался в этой серии игр. Раньше были серии men of war с разными дополнениями. А теперь как эту ивоспринимать?

2
Юрий Пенкин

как вторую часть, это как вайс сити и сан андреас не гта 4 как бы

1
sam_trevor

А вообще забей на эту поделку. Я только что закончил играть Call to Arms новую

Вот там всё ок. Даже целиться можно от первого лица из техники.

2
VanRaygo sam_trevor

Как минимум Gates of Hell красивее, реалистичнее, и не задумывалась как онлайн дрочильня с обязательным интернетом.

1
kolinmah

Раньше там был интересный сюжет, а щас это просто бездушная rts.

1
Trezvopoy

Standoff круче

-2