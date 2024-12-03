Создатели Men of War 2 рассказали подробнее о будущем обновлении с огнемётными танками и улучшенными эффектами огня

Разработчики Men of War 2 решили подробнее рассказать о грядущем «огненном» обновлении.

Главная новинка грядущего обновления — огнемётные танки. Каждой стороне конфликта подкинут по паре огнедышащих монстров. Советский Союз получит Т-34-76 с фугасными огнемётами ФОГ и ОТ-38-85, немцам достанутся «Фламинго» на базе Pz.Kpfw. II и огнемётная версия «тройки», а американцы смогут повоевать на M3A1 "Satan" и "Sherman Crocodile".

Танки танками, но и про пехоту не забыли. В игре появятся специальные огнемётные отряды, у которых будет своё оружие для штурмовых операций. Немцы и советские бойцы получат одноразовые ручные и фугасные огнемёты, а РККА ещё и какой-то ампуломёт в придачу.

Ну а чтобы было где разгуляться со всем этим добром, добавят новую карту «Песчаный путь». Как несложно догадаться по названию, повоевать дадут в Африке.

И снова возвращаемся к огню. С ним разработчики поработали основательно. Теперь в игре даже трава будет гореть, как и другие объекты на карте. А чтобы не терять ценную технику, добавят специальную кнопку для тушения пожара. Да и сами эффекты горения стали куда реалистичнее — подпалённые бойцы отныне будут выглядеть соответственно.

Также авторы игры улучшили систему растительности. В редакторе травы можно настроить случайные отклонения в размере и положении, чтобы всё выглядело поживее. А ещё трава получила продвинутое затенение и всякие технические навороты вроде PBR-материалов. Ветер тоже доработали — теперь у него аж 11 разных уровней, так что растительность колышется куда более натурально.

Когда всё это появится в игре — неизвестно.