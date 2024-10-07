Уже в этом месяце Men of War 2 получит офлайн-режим

Отличные новости для поклонников Men of War 2. Долгожданный офлайн-режим для одиночной игры вот-вот появится. Разработчики уже вовсю проводят финальные тесты, чтобы всё прошло как по маслу.

При этом офлайн-режим не единственная новинка, которая ждёт игроков. Пока основная часть команды корпела над офлайн-режимом, другие разработчики тоже не сидели сложа руки. В результате, когда обновление выйдет в октябре 2024 года, игроки получат не только возможность сражаться без интернета, но и кучу других приятных фич.

Во-первых, ждите серьёзных улучшений интерфейса. Теперь, томясь в ожидании подбора игры, вы сможете видеть всю информацию об игроках в очереди — от их региона до выбранных батальонов и MMR. Кроме того, новички смогут выбрать профиль настроек под себя, а опытные игроки — легко переключаться между ними. И это ещё не всё. В ближайшем будущем нас ждёт масштабное обновление интерфейса, о котором разработчики обещают рассказать подробнее совсем скоро.

Что касается визуальной части, то тут тоже есть чем порадовать глаз. Графика станет ещё реалистичнее благодаря новым эффектам частиц. Любителям модов тоже есть чему порадоваться — FX Editor получит обновление, расширяющее возможности моддинга. А для тех, кто предпочитает многопользовательские баталии, готовятся улучшения серверной инфраструктуры. Обещают повысить скорость и надёжность выделенных серверов, а также общую стабильность подключения.

В общем, похоже, что октябрьское обновление Men of War 2 обещает быть насыщенным. Офлайн-режим, улучшенный интерфейс, более красивая графика и стабильный мультиплеер.