В Men of War 2 началась открытая бета обновления "Стальной дождь" - теперь в игру можно играть офлайн

Разработчики Men of War 2 выпустили масштабное обновление под названием «Стальной дождь», которое уже доступно в открытой бете до 21 октября.

Долгожданный офлайн-режим

Главное нововведение — возможность играть без подключения к интернету. Перед выпуском обновления разработчики провели опрос, и большинство игроков (50,2%) высказались за скорейший выход офлайн-режима, даже если это означает отсутствие общего прогресса между онлайном и офлайном.

Теперь в Men of War 2 можно легко переключаться между онлайн и офлайн режимами прямо из главного меню. В офлайне доступны одиночные миссии, кампании (включая «Завоевание») и даже возможность создавать кастомные матчи с ботами. Только не забывайте, что пока прогресс в онлайне и офлайне разделён, но разработчики обещают поработать над синхронизацией в будущем.

Новая техника на поле боя

«Стальной дождь» принёс на поля сражений Men of War 2 целый арсенал новой техники. В игре появилось 8 новых юнитов, специализирующихся на ракетных и реактивных установках:

BM-8-24 — Советская РСЗО для ближней огневой поддержки; BM-31-12 — Мощная советская РСЗО 6-го уровня; T40 WHIZ BANG — Американский аналог Calliope 6-го уровня; T27 Xylophone — Американская РСЗО с быстрой перезарядкой; T27 Xylophone mounted on GMC — Сдвоенная установка на грузовике; T27 mounted on Willys MB — Легендарный «мем-джип» с ракетной установкой; Wurfrahmen 40 — Немецкая РСЗО, знакомая ветеранам серии; Pz I Ausf B с Wurfrahmen 40 — Необычное, но смертоносное сочетание.

Улучшения игрового движка

Разработчики основательно поработали над техническими аспектами игры:

Добавлены отражения частиц в воде и тени на них;

Улучшена работа освещения и теней;

Оптимизирована сетевая часть для стабильности соединения;

Появился турбо-режим в одиночной игре для более реалистичной симуляции;

Улучшена точность ограничения FPS в настройках;

Добавлена возможность быстрого переключения между пресетами настроек.

Возвращение классических механик

Создатели игры не забыли и про любимые поклонниками особенности серии:

Восстановлена система распределения трофейного снаряжения. Теперь при сборе предметов с поля боя (лутинге) они автоматически распределяются между бойцами в радиусе 20 метров. Это касается широкого спектра вооружения, включая гранаты, боеприпасы и даже одноразовые гранатомёты (панцерфаусты).

Возвращена возможность осмотра содержимого контейнеров артиллерийскими расчётами. Отныне вы снова можете приказать орудию проверить ближайшие ящики на наличие полезных предметов.

Добавлено управление скоростью игры в одиночном режиме и кастомных лобби с ботами. Эта функция доступна во всех режимах, где игрок действует один, включая «Завоевание» и «Рейды».

Новые тактические возможности

«Стальной дождь» расширил арсенал тактических приёмов:

Корректировщики могут управлять огнем миномётов;

Приказы обстрела позиций работают с разными типами боеприпасов (фосфор, шрапнель, дымовые);

Самоходные миномёты получили осветительные мины для раскрытия тумана войны;

Добавлена подсветка радиуса автоматического огня ПВО на миникарте;

При удержании Alt на миникарте отображается радиус ответного огня выбранного юнита.

Визуальные улучшения

Обновление значительно освежило визуальную часть Men of War 2:

Добавлен эффект преломления воздуха для более реалистичных взрывов и огня;

Улучшено отображение следов от реактивных снарядов;

Доработано наложение эффектов крови на разные поверхности;

Сделаны более заметными попадания в мешки с песком.

Как получить доступ к бете?

Чтобы опробовать «Стальной дождь», достаточно зайти в свойства игры в Steam, выбрать вкладку «Беты» и в выпадающем меню «Участие в бете» выбрать "Beta branch for the Steel Rain update". Игра обновится автоматически.

Обновление доступно только на русском, украинском и английском языках.