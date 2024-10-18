В Men of War 2 началась открытая бета обновления "Стальной дождь" - теперь в игру можно играть офлайн

Разработчики Men of War 2 выпустили масштабное обновление под названием «Стальной дождь», которое уже доступно в открытой бете до 21 октября.
Долгожданный офлайн-режим
Главное нововведение — возможность играть без подключения к интернету. Перед выпуском обновления разработчики провели опрос, и большинство игроков (50,2%) высказались за скорейший выход офлайн-режима, даже если это означает отсутствие общего прогресса между онлайном и офлайном.
Теперь в Men of War 2 можно легко переключаться между онлайн и офлайн режимами прямо из главного меню. В офлайне доступны одиночные миссии, кампании (включая «Завоевание») и даже возможность создавать кастомные матчи с ботами. Только не забывайте, что пока прогресс в онлайне и офлайне разделён, но разработчики обещают поработать над синхронизацией в будущем.
Новая техника на поле боя
«Стальной дождь» принёс на поля сражений Men of War 2 целый арсенал новой техники. В игре появилось 8 новых юнитов, специализирующихся на ракетных и реактивных установках:
- BM-8-24 — Советская РСЗО для ближней огневой поддержки;
- BM-31-12 — Мощная советская РСЗО 6-го уровня;
- T40 WHIZ BANG — Американский аналог Calliope 6-го уровня;
- T27 Xylophone — Американская РСЗО с быстрой перезарядкой;
- T27 Xylophone mounted on GMC — Сдвоенная установка на грузовике;
- T27 mounted on Willys MB — Легендарный «мем-джип» с ракетной установкой;
- Wurfrahmen 40 — Немецкая РСЗО, знакомая ветеранам серии;
- Pz I Ausf B с Wurfrahmen 40 — Необычное, но смертоносное сочетание.
Улучшения игрового движка
Разработчики основательно поработали над техническими аспектами игры:
- Добавлены отражения частиц в воде и тени на них;
- Улучшена работа освещения и теней;
- Оптимизирована сетевая часть для стабильности соединения;
- Появился турбо-режим в одиночной игре для более реалистичной симуляции;
- Улучшена точность ограничения FPS в настройках;
- Добавлена возможность быстрого переключения между пресетами настроек.
Возвращение классических механик
Создатели игры не забыли и про любимые поклонниками особенности серии:
- Восстановлена система распределения трофейного снаряжения. Теперь при сборе предметов с поля боя (лутинге) они автоматически распределяются между бойцами в радиусе 20 метров. Это касается широкого спектра вооружения, включая гранаты, боеприпасы и даже одноразовые гранатомёты (панцерфаусты).
- Возвращена возможность осмотра содержимого контейнеров артиллерийскими расчётами. Отныне вы снова можете приказать орудию проверить ближайшие ящики на наличие полезных предметов.
- Добавлено управление скоростью игры в одиночном режиме и кастомных лобби с ботами. Эта функция доступна во всех режимах, где игрок действует один, включая «Завоевание» и «Рейды».
Новые тактические возможности
«Стальной дождь» расширил арсенал тактических приёмов:
- Корректировщики могут управлять огнем миномётов;
- Приказы обстрела позиций работают с разными типами боеприпасов (фосфор, шрапнель, дымовые);
- Самоходные миномёты получили осветительные мины для раскрытия тумана войны;
- Добавлена подсветка радиуса автоматического огня ПВО на миникарте;
- При удержании Alt на миникарте отображается радиус ответного огня выбранного юнита.
Визуальные улучшения
Обновление значительно освежило визуальную часть Men of War 2:
- Добавлен эффект преломления воздуха для более реалистичных взрывов и огня;
- Улучшено отображение следов от реактивных снарядов;
- Доработано наложение эффектов крови на разные поверхности;
- Сделаны более заметными попадания в мешки с песком.
Как получить доступ к бете?
Чтобы опробовать «Стальной дождь», достаточно зайти в свойства игры в Steam, выбрать вкладку «Беты» и в выпадающем меню «Участие в бете» выбрать "Beta branch for the Steel Rain update". Игра обновится автоматически.
Обновление доступно только на русском, украинском и английском языках.