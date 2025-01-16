В Men of War 2 устранили проблемы с запуском и переработали огнемётную технику

Разработчики Men of War 2 выпустили патч, который наконец-то решил главную проблему — теперь игра запускается у всех игроков без сбоев.Также поправили кучу других недочётов. Ниже вас ждут главные изменения.
Сервера
Теперь локальный сервер сможет запуститься даже при проблемах с регистрацией в Steam. Это особенно важно для игроков из Китая.
Изменения в технике и бою
Серьёзно перетряхнули баланс техники, особенно той, что связана с огнём и дымом. Вот что поменялось:
- У «Фламинго» (Pz.Kpfw. II Flamm) больше нельзя спамить дымовыми гранатами — нужно ждать 10 секунд между выстрелами;
- Ослабили огнемёты ФОГ — они стали бить на 60 метров вместо 70 и хуже прожигают среднюю и тяжёлую броню;
- Джип Willys лучше попадает из гранатомёта через дым;
- Обычные пулемёты отныне не так опасны для самолётов;
- Пехота с огнемётами поумнела — больше не лезет под пули, стреляет с безопасного расстояния.
Интерфейс стал удобнее
Поработали и над удобством игры. Исправили несколько раздражающих багов:
- Панель выбранного юнита реагирует быстрее;
- Можно поменять кнопку прямого управления (сейчас это CTRL).
Моды
Для любителей модификаций тоже есть хорошие новости:
- Игра подскажет, если моды стоят в неправильном порядке;
- Все пакеты теперь отключены по умолчанию, кроме тех, что помечены флагом activate_always;
- Перенесли часть файлов с моделями и анимациями в другой пакет.
Редактор карт
Немного обновили редактор, чтобы с ним было проще работать:
- Работает быстрее при загрузке и смене разрешения;
- Можно нормально очистить список дорог.
Разные мелкие исправления
Ну и напоследок исправили несколько мелких, но досадных багов:
- Игра больше не вылетает, когда выбрасываешь предметы;
- Починили M4A4 Crocodile — раньше он мог стрелять из огнемёта даже с пробитым баком;
- Взрывы цистерн меньше нагружают компьютер;
- Поправили модель разбитого КВ-1С;
- Подправили миссию «Смерть с небес».