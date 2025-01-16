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Men of War 2 15.05.2024
Стратегия, Мультиплеер, RTS
7.6 151 оценка

В Men of War 2 устранили проблемы с запуском и переработали огнемётную технику

Lunersun
Новости

Разработчики Men of War 2 выпустили патч, который наконец-то решил главную проблему — теперь игра запускается у всех игроков без сбоев.Также поправили кучу других недочётов. Ниже вас ждут главные изменения.

Сервера

Теперь локальный сервер сможет запуститься даже при проблемах с регистрацией в Steam. Это особенно важно для игроков из Китая.

Изменения в технике и бою

Серьёзно перетряхнули баланс техники, особенно той, что связана с огнём и дымом. Вот что поменялось:

  • У «Фламинго» (Pz.Kpfw. II Flamm) больше нельзя спамить дымовыми гранатами — нужно ждать 10 секунд между выстрелами;
  • Ослабили огнемёты ФОГ — они стали бить на 60 метров вместо 70 и хуже прожигают среднюю и тяжёлую броню;
  • Джип Willys лучше попадает из гранатомёта через дым;
  • Обычные пулемёты отныне не так опасны для самолётов;
  • Пехота с огнемётами поумнела — больше не лезет под пули, стреляет с безопасного расстояния.

Интерфейс стал удобнее

Поработали и над удобством игры. Исправили несколько раздражающих багов:

  • Панель выбранного юнита реагирует быстрее;
  • Можно поменять кнопку прямого управления (сейчас это CTRL).

Моды

Для любителей модификаций тоже есть хорошие новости:

  • Игра подскажет, если моды стоят в неправильном порядке;
  • Все пакеты теперь отключены по умолчанию, кроме тех, что помечены флагом activate_always;
  • Перенесли часть файлов с моделями и анимациями в другой пакет.

Редактор карт

Немного обновили редактор, чтобы с ним было проще работать:

  • Работает быстрее при загрузке и смене разрешения;
  • Можно нормально очистить список дорог.

Разные мелкие исправления

Ну и напоследок исправили несколько мелких, но досадных багов:

  • Игра больше не вылетает, когда выбрасываешь предметы;
  • Починили M4A4 Crocodile — раньше он мог стрелять из огнемёта даже с пробитым баком;
  • Взрывы цистерн меньше нагружают компьютер;
  • Поправили модель разбитого КВ-1С;
  • Подправили миссию «Смерть с небес».
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