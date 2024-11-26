Авторы Battle Brothers прокомментировали дату выхода Menace в Steam - подробности раскроют в декабре

Поклонники Battle Brothers с нетерпением ждут новую игру от Overhype Studios, и один из них решил напрямую спросить разработчиков — действительно ли Menace выйдет в 2024 году, как сейчас указано в Steam?

Команда ответила быстро:

Спасибо большое за сообщение! С Menace дела идут хорошо, но игра реально сложная и глубокая, и после успеха Battle Brothers мы просто не можем позволить себе выпустить что-то сырое. Ранний доступ точно будет, ведь с Battle Brothers это отлично сработало. А уже в начале декабря мы расскажем подробнее о сроках, так что не пропустите.

Menace — это пошаговая стратегия, которая отправит нас в далёкую звёздную систему, где мы возглавим команду космических наёмников. Можно будет свободно летать между планетами, браться за разные контракты и сражаться с загадочной инопланетной угрозой. И самое интересное — каждое наше решение, будь то ответ на сигнал бедствия или выбор стороны в конфликте, будет влиять на отношение местных группировок.