Авторы Battle Brothers выпустили в ранний доступ тактическую стратегию MENACE

Студия Overhype Studios, известная игрокам по популярному проекту Battle Brothers, объявила о выходе своей новой игры MENACE в ранний доступ. Издателем выступила компания Hooded Horse. Стратегия уже доступна для приобретения в сервисе Steam и предлагает игрокам погрузиться в мрачную научно-фантастическую атмосферу.

Действие разворачивается в изолированной звездной системе Wayback, где царит беззаконие. Пользователям предстоит возглавить ударный отряд, состоящий из морпехов, наемников и преступников, чтобы противостоять неизвестной инопланетной угрозе. Геймплей сочетает в себе элементы пошаговой тактики и ролевой игры. Командирам необходимо реагировать на сигналы бедствия с разных планет, планировать операции и управлять разнообразными войсками, включая пехоту, танки и шагоходы.

Текущая версия игры включает в себя пятьдесят типов процедурно генерируемых заданий, которые случайным образом формируют операции. Сражения проходят в трех различных природных зонах, а противостоят игроку 4 вражеские фракции. Важной частью игрового процесса является управление мобильным штабом на борту ударного крейсера TCRN Impetus. Игроки могут улучшать базу, покупать снаряжение на черном рынке и нанимать уникальных командиров отрядов, каждый из которых обладает собственным деревом навыков.

Разработчики планируют продержать MENACE в раннем доступе около года, но отмечают, что сроки могут измениться в зависимости от отзывов сообщества. В полной версии обещают добавить новые планеты, биомы, типы заданий, командиров и виды вооружения. Также к релизу будет завершена сюжетная кампания. Цена игры не изменится после выхода из раннего доступа.

На данный момент проект уже собрал очень положительные отзывы пользователей. Игроки отмечают глубокую тактическую составляющую, сравнивая геймплей с классическими частями XCOM и Jagged Alliance, а также хвалят проработку техники и звуковое сопровождение. В честь релиза на игру действует приветственная скидка.