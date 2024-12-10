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Menace 3-й квартал 2025 г.
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
7.3 19 оценок

Авторы Menace показали новый геймплей и раскрыли примерную дату релиза своей пошаговой стратегии

Lunersun
Новости

Создатели космической тактики Menace показали свежий геймплейный трейлер. В конце ролика Overhype Studios наконец-то назвали примерную дату релиза — третий квартал 2025 года.

В Menace нам предложат собрать команду космических наёмников и отправиться исследовать далёкую звёздную систему. Можно будет свободно летать между планетами, брать разные контракты и ввязываться в местные конфликты. При этом каждый наш выбор будет менять отношение местных группировок — от простого ответа на сигнал бедствия до серьёзного вмешательства в политические разборки. Ну а главной проблемой для наших наёмников станет некая загадочная инопланетная угроза, о которой пока известно совсем немного.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
saa0891

Выглядит интересно, аж захотелось в X Com поиграть.

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Сережаа

И тут бабосолдаты...

0
jax baron

3 квартал 2025 - ну можно забыть.

-1