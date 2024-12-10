Авторы Menace показали новый геймплей и раскрыли примерную дату релиза своей пошаговой стратегии

Создатели космической тактики Menace показали свежий геймплейный трейлер. В конце ролика Overhype Studios наконец-то назвали примерную дату релиза — третий квартал 2025 года.

В Menace нам предложат собрать команду космических наёмников и отправиться исследовать далёкую звёздную систему. Можно будет свободно летать между планетами, брать разные контракты и ввязываться в местные конфликты. При этом каждый наш выбор будет менять отношение местных группировок — от простого ответа на сигнал бедствия до серьёзного вмешательства в политические разборки. Ну а главной проблемой для наших наёмников станет некая загадочная инопланетная угроза, о которой пока известно совсем немного.