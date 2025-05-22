Интерфейс переделывают, биомы планируют, техника вооружается - студия Overhype показала, что творится с Menace

Создатели тактической RPG Menace поделились свежими подробностями о разработке своей игры.

Работа над интерфейсом

Самое важное — команда активно занимается второй версией интерфейса для тактических боёв. Причём во время переработки интерфейса они также обновили все иконки юнитов. За основу взяли военную символику НАТО — дескать, игрок должен понимать роль бойца, просто глянув на значок.

Художники не успевают за программистами

Пока одни работают над интерфейсом, художественный отдел старается не отставать и добавляет всё новых лидеров отрядов. Вот только параллельно нужно рисовать для них портреты, поэтому в итоге многие персонажи пока что выглядят как заглушки — доделают потом.

Концепт-арт для разных биомов

Команда готовится к найму технического художника, поэтому сейчас создаёт концепты для различных типов биомов. В качестве примера показали «умеренный» биом с планеты "Backbone".

Правда, сами разработчики предупреждают, что это пока что грубые наброски для техартиста — просто чтобы показать общее направление.

Дизайнеры уровней плодят новые операции

Основной фокус дизайнеров — создание дополнительных типов операций. Сейчас они возятся с операцией для фракции пиратов. По задумке, у каждой вражеской фракции будет несколько видов операций.

Также разработчики показали скриншот редактора системы чанков — инструмента для создания шаблонов процедурно генерируемых частей карты. На примере видна оборонительная линия для миссии типа «прорыв».

3D-отдел колдует над оружием для техники

3D-художники сосредоточились на динамической системе вооружения транспорта. Идея в том, чтобы игроки могли как угодно навешивать на шасси любое доступное оружие.

Базовый концепт они уже показывали в одном из прошлых дневников.

А теперь система обретает реальные очертания и скоро будет готова к внедрению. Получается та же свобода кастомизации, что и с отрядами, только для машин — можно будет создавать большое количество вариантов вооружения.

На этом всё. Предыдущие дневники можно найти тут.