"Космопиратство" во всей красе: Menace знакомит игроков с Космическими пиратами - фракцией, помешанной на побрякушках

Вышел десятый, юбилейный дневник разработчика игры Menace. На этот раз нам рассказали об одной из вражеских фракций — Космических пиратах.

Откуда взялись эти ребята

В центральных мирах вселенной Menace с пиратством особых проблем нет, а вот в отдалённой системе Вэйбэк всё гораздо хуже. Местные даже придумали для этого явления специальное словечко — «космопиратство». В последние годы контроль Планетарной Цзинвэй над этой проблемой заметно ослаб, и теперь пираты собираются в банды, грабят и разоряют беззащитные колонии практически безнаказанно.

Интересно, что эти космические разбойники чувствуют себя как рыба в воде только в космосе, а вот сражаясь на земле выглядят не очень уверенно. При этом рядовые пираты часто бывают неуклюжими и не слишком умными, но за кулисами всей этой бандитской системой явно управляют более хитрые личности. И ещё забавная деталь — пираты просто помешаны на «побрякушках», особенно если эти вещицы прибыли из-за пределов системы.

Как они воюют

Фракция Космических пиратов — это сборная солянка из разных групп преступников и мародёров, рыщущих по системе Вэйбэк в поисках наживы. В бою они берут своё высокой мобильностью и безбашенными атаками. А оружие у них в основном самодельное или перекроенное на скорую руку — точностью не блещет, зато огневой мощи хоть отбавляй.

А ещё пираты обожают всякие транспортные средства, на которых быстро перемещаются и сближаются с противником. Хотя машины дают им какую-никакую защиту, в момент высадки они становятся лёгкой мишенью. Так что если хотите остановить прорыв пиратов, нужно предугадать, где и когда они приземлятся, и встретить их «тёплым» приёмом.

Всего у пиратов есть только два основных типа транспорта: тяжёлые грузовики для больших банд и лёгкие джипы для маленьких групп. И кстати, почти все пиратские машины и оружие могут попасть и в руки игрока.

Какие бывают пиратские отряды

Банда мародёров

Обычные космические головорезы с самодельными штурмовыми винтовками и гранатами. Если нужно разобраться с бронетехникой — достают кустарные РПГ. Любят нападать толпой и брать числом, компенсируя отсутствие мозгов безрассудной агрессией и шквальным огнём.

Ребята с цепным пулемётом

Небольшая группа пиратов с переносным цепным пулемётом. Точности никакой, зато когда начинают поливать всё вокруг свинцом — врагам только и остаётся, что искать укрытие. Правда, из-за халтурной сборки пулемёт часто заклинивает в самый неподходящий момент.

Команда с ЭМИ-пушками

Это специалисты, которые обычно отключают защитные системы при абордаже кораблей. На поле боя их ЭМИ-пушки легко выводят из строя мехи и другую технику. Для пехоты они не слишком опасны, но если ваш танк или робот попадёт под такой выстрел в невыгодной позиции — считайте, что всё, пиши пропало.

Абордажный отряд

Крепкие ребята в тяжёлой броне, которые обычно первыми врываются на космические корабли и прокладывают путь для остальных. На открытой местности они не так хороши, но в тесных коридорах становятся настоящим кошмаром. Вооружены дробовиками, термитными и светошумовыми гранатами — идеальный набор для зачистки помещений.

Какую технику используют пираты

Ракетный грузовик

Самоделка на колёсах, которая может закидать ракетами приличную территорию. Точность у этих ракет отвратительная, но когда их летит целый залп — какая уже разница? После стрельбы грузовику нужен целый раунд на перезарядку. Броня у него так себе, так что выживает в основном за счёт скорости. А если сильно повредить такой грузовик — есть шанс, что боеприпасы рванут, и ракеты разлетятся во все стороны.

Грузовик с пулемётом

Использует ту же платформу, что и ракетный собрат, но с установленным сверху цепным пулемётом. Эта версия пулемёта тяжелее переносной и бьёт сильнее, но проблема с заклиниванием никуда не делась.

Лазерный грузовик

Особая версия пиратского грузовика с приспособленной лазерной пушкой, содранной с какого-то космического корабля. Настоящий кошмар для бронетехники. Правда, пушка так сильно нагревается, что её приходится периодически охлаждать, иначе просто выйдет из строя.

Огнемётный грузовик

Тяжёлый грузовик, но с минимальной бронёй. Установленный сверху огнемёт способен выжечь большие площади и поджарить пехоту в окопах. Но есть и обратная сторона — внутри грузовика полно легковоспламеняющейся жидкости, так что при попадании есть риск грандиозного фейерверка.