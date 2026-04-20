MENACE готовит крупное обновление конструктов: переработка экономики, баланса и новый элитный юнит

MENACE готовится получить первое крупное обновление, полностью посвящённое фракции конструктов. Патч запланирован на 22 апреля и сейчас находится на финальном этапе тестирования в закрытой бете. Разработчики подчёркивают, что переносов не ожидается, а изменения затронут сразу несколько ключевых систем.

Одним из главных нововведений станет переработка экономики отрядов. Из игры убирается спорная механика «налога на продвижение», которая замедляла развитие лидеров и ограничивала гибкость настройки экипировки. Вместо неё пересчитаны стоимость улучшений и снабжения, а стартовые ресурсы игроков увеличены — это должно сделать раннюю игру более плавной и менее ограничивающей выбор.

Также планируется новая универсальная механика для всех юнитов — возможность убирать обломки техники с соседних клеток. Это изменение должно улучшить навигацию в городских и узких локациях, где позиционирование играет ключевую роль.

Основной блок обновления посвящён переработке самой фракции конструктов. Дроны станут менее живучими, но начнут сильнее влиять на мораль противника при потерях. Солдаты получат систему пометки целей, а ганкраулеры обзаведутся ракетным вооружением и функцией сканирования, снижающей скрытность врагов. Шамблеры сохранят роль ближнего боя, но станут опаснее благодаря увеличенной дальности атак.

В результате конструкты будут работать как более связанная тактическая система: подавлять перемещения противника, раскрывать позиции и подготавливать цели для ударов тяжёлых юнитов.

Кроме того, в обновлении появится новый элитный «мастер-юнит» конструктов. Подробности о нём пока не раскрываются — разработчики предлагают игрокам столкнуться с ним уже в игре.