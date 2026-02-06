Menace получила хотфикс с поддержкой ультрашироких экранов и оптимизацией производительности

Сегодня разработчики Menace выпустили первый хотфикс, направленный на устранение ключевых проблем и улучшение игрового опыта. В центре обновления — поддержка ультрашироких экранов: видеоролики и кат-сцены теперь корректно адаптируются по вертикали, что обеспечивает более комфортное восприятие на широкоформатных мониторах.

Кроме того, обновление включает оптимизацию производительности. Если качество материалов установлено ниже высокого, визуальные эффекты на карте системы автоматически отключаются, что повышает FPS на старых графических процессорах.

Команда Menace подчеркнула, что продолжает работать над более масштабным патчем и активно следит за отзывами игроков. Все рецензии в Steam внимательно анализируются и помогают формировать будущие улучшения.

Разработчики выразили благодарность всем, кто участвовал в раннем доступе, отметив, что именно благодаря обратной связи сообщества удаётся совершенствовать игру. Menace постепенно приближается к более стабильной и комфортной версии, отвечающей ожиданиям игроков.