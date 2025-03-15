Огнемёты бьют не только по телу, но и по духу: создатели Menace рассказали о психологии боя и механиках паники

Разработчики Menace выложили тринадцатый дневник разработки. В нём они рассказали, как реализовали системы дисциплины и боевого духа — штуки, которые важны в реальных боях не меньше, чем в средневековье.

Почему это важно

Ребята из Overhype Studios изучили настоящие конфликты и заметили, что на самом деле бои редко заканчиваются тем, что одна сторона полностью уничтожает другую. Чаще бойцы просто теряют настрой и убегают. В реальных войнах потери обычно 1-30%, а не все 100%, как часто бывает в играх.

Поэтому в Menace для победы не обязательно всех перестрелять. Можно просто так запугать врагов, что они сами убегут.

Что такое «Дисциплина»

У всех юнитов в игре есть параметр «Дисциплина», который включает:

Насколько хорошо обучены бойцы — те, кто лучше подготовлен, меньше паникуют и дольше держатся под огнём;

Как сильно они мотивированы — даже необученные ополченцы могут сражаться отчаянно, если у них есть повод;

«Дерзость» — военный термин про то, готов ли командир рисковать и быстро принимать решения.

Измеряется от 1 до 100. Типичные командиры морпехов начинают с 60-70 — это уже неплохо.

Как дисциплина защищает от подавления

Тут всё просто: чем выше дисциплина, тем меньше подавления получает отряд. Формула такая: юнит получает только X% подавления, где X = 100 - Дисциплина.

Получается, отряд с дисциплиной 60 получит только 40% подавления от атак, а с дисциплиной 80 — лишь 20%.

Боевой дух и его состояния

Боевой дух показывает, насколько юнит готов сражаться. Если он падает, то боец может сначала замешкаться, а потом и вовсе сбежать. Всего три состояния:

Стабильный — всё нормально, юнит действует как положено Колеблющийся — тормозит, теряет 20% точности и очков действия, ходит последним Бегущий — в панике убегает подальше от врагов, им больше нельзя управлять

Юнит начинает колебаться, когда боевой дух падает ниже 33%, а убегает, когда он достигает нуля. Если при этом здоровье меньше 33%, враги могут вообще распасться (у игрока такого не бывает).

От чего зависит боевой дух?

Максимальный боевой дух меняется вместе со здоровьем. Если отряд потерял половину здоровья, то и макс. боевой дух упадёт до 50%.

Боевой дух падает из-за:

Получения урона;

Гибели товарищей;

Бегства союзников рядом;

Гибели дружественных юнитов;

Особых атак (типа огнемётов);

Провала заданий.

А растёт от:

Убийства вражеских бойцов;

Повреждения вражеской техники;

Уничтожения целых отрядов противника;

Выполнения заданий.

За ход боевой дух восстанавливается на треть, так что большинство отрядов оклемаются после одного хода отступления.

Как это использовать в игре

Авторы игры говорят, что в Menace очень важно следить за боевым духом — и своим, и вражеским. Противники с низкой дисциплиной могут массово побежать, если быстро уничтожить несколько юнитов.

Тактика «шок и трепет» (быстро убить несколько юнитов) работает лучше, чем медленное изматывание, потому что боевой дух быстро восстанавливается. Правда, некоторые враги вообще не поддаются панике, против них придётся искать другие подходы.

Также можно сначала потрепать вражеские отряды, чтобы снизить их максимальный боевой дух, а потом ударить всеми силами и вызвать массовое бегство.

На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.