От захвата территорий до спасения гражданских: создатели Menace рассказали о типах миссий

Опубликован новый дневник разработчика игры Menace. В этот раз нам рассказали о том, какие боевые задания ждут игроков во время прохождения. И выяснилось, что в игре не придётся просто стрелять во всё, что движется — у каждого задания будут свои уникальные правила и цели.

Как устроены миссии

В Menace все сражения проходят в пошаговом режиме на процедурно сгенерированных картах. За успешное выполнение заданий игроки получают не только полезные предметы, но и очки для прокачки своих бойцов. А ещё каждая миссия — это не отдельное задание, а часть большой «Операции», состоящей из нескольких связанных между собой заданий.

Ну а теперь про сами миссии. Только учтите, что тут лишь часть типов миссий, в разработке находятся и другие.

Захват территории

Здесь нужно захватить важные объекты раньше противника. Вы стартуете с южного края карты, враги — с северного, а в центре находятся стратегические точки. Каждый боец добавляет по одному очку контроля за ход, так что чем больше народу вы пригоните, тем быстрее захватите зону.

А главная особенность в том, что когда вы установите контроль над всеми точками, миссия автоматом завершится успешно. Даже если вокруг ещё бродят враги. Поэтому транспорт и навыки для ускорения передвижения тут очень кстати.

Удержание позиции

А тут задача обратная — защищать объект в центре от наступающих врагов. Неприятель лезет со всех сторон, причём бесконечно. У целевой зоны есть запас прочности, который уменьшается, когда туда проникают враги. Если счётчик упадёт до нуля — провал.

Самое интересное, что бои часто происходят в застроенных районах, где полно укрытий для атакующих.

Диверсия

Любителям скрытности понравятся диверсионные задания. Надо добраться до ключевых объектов, применить навык «диверсия», а потом смыться в зону эвакуации.

Враги в этих типах миссий начинают в «режиме патрулирования» — они не видят друг друга и не поднимают общую тревогу. Можно многих обойти и не тратить силы на бой с каждым встречным.

Спасение гражданских

А вот эта миссия потребует аккуратности. Нужно найти пленных на вражеских базах, подойти к ним (тогда они перейдут под ваш контроль) и вывести к точке эвакуации.

Поначалу охрана немногочисленная, но стоит начать освобождение — прибудут серьёзные подкрепления. А гражданские уязвимы и быстро гибнут под огнём. Потеря хотя бы одного мирного жителя означает провал. Лучший вариант — грузить спасённых в транспорт и быстро увозить, прикрывая отход огневой мощью.

Штурм базы

Ну и, пожалуй, самый прямолинейный тип миссий — штурм вражеских укреплений, где основная цель заключается в уничтожении как можно большего количества противников. Здесь игрок начинает у южной границы карты и должен прорваться через вражескую базу в северной части.

На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.