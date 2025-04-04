Пехота с дешёвыми бронежилетами и офицеры, подгоняющие солдат на убой - авторы Menace рассказали про Армию Отступников

Разработчики Menace выпустили новый дневник разработки, где рассказали об ещё одной вражеской группировке — Армии Отступников. Напоминаем, что в прошлый раз нам рассказывали про пиратов.
Кто такие эти «отступники»
Для начала немного о самой фракции. «Армия Отступников» — это сборная солянка из разных человеческих военных формирований в мире Вэйбэк. И у них нет какого-то единого босса или общего плана. То есть в разных миссиях вы будете сталкиваться с совершенно разными отрядами этой «армии». В одной миссии какой-нибудь бунтующий генерал пытается захватить заводик, в другой — приходится защищать деревню от соседей с оружием.
Тактика и философия: на что способны отступники
Основной принцип Армии Отступников прост до безобразия — количество важнее качества. Основу любой их армии составляют огромные толпы пехоты без нормального снаряжения или подготовки. И всю эту массу поддерживают различные огневые средства.
А ещё у этой фракции все юниты сильно зависят друг от друга, поэтому самая эффективная тактика против них — изолировать отдельные отряды и разбивать их по одному. Тем более что отступники не отличаются особой маневренностью.
Если же вы и вовсе хотите победить без серьёзных потерь, то просто сосредоточьтесь на уничтожении их дальнобойной огневой поддержки. Также можно провести разведку перед боем, использовать глубокую разведку и внекарточные способности. Ну и не стоит забывать про приоритеты в выборе целей — сначала выносите самых опасных.
Юниты: кто есть кто в Армии Отступников
Разработчики сразу уточнили, что игрок сможет использовать большую часть техники и оружия, которая здесь перечислена.
Пехота и поддержка
- Пехотный отряд — самый стандартный набор из 6+ солдат с массово производимыми винтовками и простыми бронежилетами. Особого оружия у них нет, но при случае могут швырнуть противотанковую или дымовую гранату. Пушечное мясо, одним словом.
- Снабженец — парень, который таскает боеприпасы для отрядов тяжёлого вооружения. Уничтожьте его до того, как он доберётся до цели, и вражеские огневые средства останутся без боезапаса.
- Офицер с охраной — этот товарищ следит, чтобы все пехотинцы бежали вперёд, а не разбегались при первых выстрелах. Увеличивает скорость передвижения союзников поблизости и уменьшает их подавление. Уберёте офицера — вражеская атака начнёт захлёбываться.
Тяжёлое вооружение
Вот эти ребята и обеспечивают огневую поддержку обычной пехоте. Все их пушки устанавливаются на треноги и требуют настройки перед использованием. Когда оружие готово к бою, отряд вынужден сидеть на месте, что делает его лёгкой мишенью для различных атак. У всех типов тяжёлого оружия ограниченный боезапас.
- Автопушка — крупнокалиберное орудие, которое после установки выдаёт мощные залпы. Неплохо подходит для уничтожения пехоты и лёгкой техники на средних и дальних дистанциях.
- Пулемётный расчёт — обычный средний пулемёт с подавляющим огнём. Против техники не особо полезен, но отлично прижимает вражеские отряды к земле, пока пехота идёт в атаку.
- Ракетный расчёт — многоразовая установка для противотанковых ракет. Пехоту особо не впечатлит, зато технику разносит на больших расстояниях.
- Минометный расчёт — тяжёлый пехотный миномёт, который может закидывать гранаты на очень большие расстояния без прямой видимости. Кстати, этот отряд настолько хорошо прячется, что без разведки и не поймёшь откуда именно прилетело.
Техника
- Артиллерийская установка — стационарная тяжёлая артиллерия, которая может обстреливать любую точку карты. Хотя и стреляет не особо точно, урон от её снарядов просто сумасшедший. Главная слабость — очень большая минимальная дальность стрельбы, так что можно подойти вплотную и оказаться в мёртвой зоне.
- Лёгкий шагоход — бронированная двуногая машина с многоствольным автолазером, который выстреливает высокоэнергетические лучи очередями. Не особо точно, но пехоту косит только так. После стрельбы его пушки перегреваются, так что есть время нанести по нему удар.
- Тяжёлый танк (штурмовая гаубица) — медленный, но зато хорошо бронированный монстр. Основная задача — поддерживать атаку пехоты и сносить укрепления. Однако у него нет нормальной башни, так что стрелять он может только вперёд. Обойди его сбоку — и он беспомощен. Правда, для защиты от пехоты есть пулемётик с круговым обстрелом.
На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.
Братки для меня по сей день лучшая песочница и по реиграбильности стоят на одном уровне с третьими Героями. Так что верю этим разрабам и жду игру)
Братки - отстой. Её конкурент war tales намного лучше, меньше глупого рандома, есть какой-никакой сюжет, есть нормальная возможность отыграться если что-то пошло не так, потому что уровень врагов не растёт вместе с тобой как сумасшедший.
для меня лучше генералов нет не чего) и по сей день с начала выхода 2003-го играю с удовольствием