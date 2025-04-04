Пехота с дешёвыми бронежилетами и офицеры, подгоняющие солдат на убой - авторы Menace рассказали про Армию Отступников

Разработчики Menace выпустили новый дневник разработки, где рассказали об ещё одной вражеской группировке — Армии Отступников. Напоминаем, что в прошлый раз нам рассказывали про пиратов.

Кто такие эти «отступники»

Для начала немного о самой фракции. «Армия Отступников» — это сборная солянка из разных человеческих военных формирований в мире Вэйбэк. И у них нет какого-то единого босса или общего плана. То есть в разных миссиях вы будете сталкиваться с совершенно разными отрядами этой «армии». В одной миссии какой-нибудь бунтующий генерал пытается захватить заводик, в другой — приходится защищать деревню от соседей с оружием.

Тактика и философия: на что способны отступники

Основной принцип Армии Отступников прост до безобразия — количество важнее качества. Основу любой их армии составляют огромные толпы пехоты без нормального снаряжения или подготовки. И всю эту массу поддерживают различные огневые средства.

А ещё у этой фракции все юниты сильно зависят друг от друга, поэтому самая эффективная тактика против них — изолировать отдельные отряды и разбивать их по одному. Тем более что отступники не отличаются особой маневренностью.

Если же вы и вовсе хотите победить без серьёзных потерь, то просто сосредоточьтесь на уничтожении их дальнобойной огневой поддержки. Также можно провести разведку перед боем, использовать глубокую разведку и внекарточные способности. Ну и не стоит забывать про приоритеты в выборе целей — сначала выносите самых опасных.

Юниты: кто есть кто в Армии Отступников

Разработчики сразу уточнили, что игрок сможет использовать большую часть техники и оружия, которая здесь перечислена.

Пехота и поддержка

Пехотный отряд — самый стандартный набор из 6+ солдат с массово производимыми винтовками и простыми бронежилетами. Особого оружия у них нет, но при случае могут швырнуть противотанковую или дымовую гранату. Пушечное мясо, одним словом.

Снабженец — парень, который таскает боеприпасы для отрядов тяжёлого вооружения. Уничтожьте его до того, как он доберётся до цели, и вражеские огневые средства останутся без боезапаса.

Снабженец

Офицер с охраной — этот товарищ следит, чтобы все пехотинцы бежали вперёд, а не разбегались при первых выстрелах. Увеличивает скорость передвижения союзников поблизости и уменьшает их подавление. Уберёте офицера — вражеская атака начнёт захлёбываться.

Тяжёлое вооружение

Вот эти ребята и обеспечивают огневую поддержку обычной пехоте. Все их пушки устанавливаются на треноги и требуют настройки перед использованием. Когда оружие готово к бою, отряд вынужден сидеть на месте, что делает его лёгкой мишенью для различных атак. У всех типов тяжёлого оружия ограниченный боезапас.

Автопушка — крупнокалиберное орудие, которое после установки выдаёт мощные залпы. Неплохо подходит для уничтожения пехоты и лёгкой техники на средних и дальних дистанциях.

Пулемётный расчёт — обычный средний пулемёт с подавляющим огнём. Против техники не особо полезен, но отлично прижимает вражеские отряды к земле, пока пехота идёт в атаку.

Ракетный расчёт — многоразовая установка для противотанковых ракет. Пехоту особо не впечатлит, зато технику разносит на больших расстояниях.

Минометный расчёт — тяжёлый пехотный миномёт, который может закидывать гранаты на очень большие расстояния без прямой видимости. Кстати, этот отряд настолько хорошо прячется, что без разведки и не поймёшь откуда именно прилетело.

Техника

Артиллерийская установка — стационарная тяжёлая артиллерия, которая может обстреливать любую точку карты. Хотя и стреляет не особо точно, урон от её снарядов просто сумасшедший. Главная слабость — очень большая минимальная дальность стрельбы, так что можно подойти вплотную и оказаться в мёртвой зоне.

Лёгкий шагоход — бронированная двуногая машина с многоствольным автолазером, который выстреливает высокоэнергетические лучи очередями. Не особо точно, но пехоту косит только так. После стрельбы его пушки перегреваются, так что есть время нанести по нему удар.

Тяжёлый танк (штурмовая гаубица) — медленный, но зато хорошо бронированный монстр. Основная задача — поддерживать атаку пехоты и сносить укрепления. Однако у него нет нормальной башни, так что стрелять он может только вперёд. Обойди его сбоку — и он беспомощен. Правда, для защиты от пехоты есть пулемётик с круговым обстрелом.

На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.