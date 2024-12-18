"Сохранили душу Battle Brothers": команда Overhype Studios поделилась подробностями о своей новой игре Menace

Создатели Battle Brothers поподробнее рассказали о своём новом проекте Menace, над которым работают уже шесть лет. За это время игра прошла путь от простенького 2D-прототипа до полноценной 3D-стратегии на движке Unity. И вместо привычного фэнтези нас ждёт научная фантастика. Разработчики признаются — после десяти лет работы над Battle Brothers захотелось чего-то совершенно нового. А поскольку команда давно увлекается Warhammer 40k и играми вроде Dawn of War или X-COM, выбор жанра напрашивался сам собой.

Впрочем, поклонникам Battle Brothers переживать не стоит — душа оригинала никуда не делась. Menace сохранит и интуитивное управление, и важность тактических решений, и даже драматичные смерти персонажей. Правда, игра обещает стать чуть более дружелюбной к новичкам, хотя для хардкорных игроков приготовили ещё больше глубоких механик.

А вот визуально Menace заметно преобразилась. Разработчики добавили захват движений, масштабные взрывы, регдоллы и полноценные 3D-модели. При этом все персонажи, оружие и предметы по-прежнему рисуются вручную тем же художником, который работал над Battle Brothers.

Ну а ждать осталось не так уж долго — игра выйдет в ранний доступ осенью 2025 года. Авторы надеются, что, как и с Battle Brothers, общение с игроками поможет довести проект до блеска.